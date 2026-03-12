Clujul realizează primul centru din România dedicat prevenției și tratării adicțiilor, investiție de 35 de milioane de euro. Emil Boc: „Vrem să avem un Cluj sănătos”.

La Cluj va fi realizat primul centru din România pentru prevenția și tratarea adicțiilor, investiție de impact în domeniul sănătății publice. „Vrem să avem un Cluj sănătos, să avem tineri sănătoși, care să știe cum să se ferească de droguri”, spune primarul Emil Boc.

Investiție de 35 milioane euro, la Cluj, pentru construirea Centrului de prevenție și de tratare a adicțiilor pentru adolescenți și adulți - primul de acest fel din România.

„Am semnat proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării Centrului rezidențial de recuperare din adicții «Noi Orizonturi»”, a anunțat, joi, primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Clujul realizează primul centru din România dedicat prevenției și tratării adicțiilor, investiție de 35 de milioane de euro. Emil Boc: „Vrem să avem un Cluj sănătos”.

Centrul pe care Primăria Cluj-Napoca îl construiește pe strada Valea Gârbăului este primul de acest fel din România, anume un centru realizat din fonduri publice pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Centrul va avea 60 de locuri pentru adulți și adolescenți.

Valoarea investiției din fonduri publice este de aproximativ 35 milioane euro.

„Urmărim să oferim aici servicii de sănătate de cel mai înalt nivel în domeniul prevenirii și recuperării din adicții precum drogurile, dar nu numai”, a explicat primarul Clujului Emil Boc.

În continuare urmează aprobarea indicatorilor financiari în ședință de Consiliu local, etapa de licitație și demararea lucrărilor.

„Vrem să avem un Cluj sănătos, să avem tineri sănătoși, care să știe cum să se ferească de droguri. Vrem să le oferim alternative, iar cei care din păcate sunt în astfel de situații să poată beneficia de servicii de tratare și recuperare adecvate”, a mai spus Emil Boc.

În octombrie 2025, Consiliul Local aproba Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Centrul rezidențial de recuperare de adicții care va fi realizat în zona Valea Gârbăului din Cluj-Napoca.

În urmă cu trei ani, Primăria Cluj-Napoca își manifesta intenția de a realiza un centru specializat pentru prevenția, dar și tratarea victimelor consumului de etnobotanice și a substanțelor psihoactive.

În cadrul centrului realizat la Cluj, victimele consumului de substanțe psihoactive vor putea beneficia de un tratament aplicat nevoilor specifice, ceea ce ar favoriza o recuperare mai ușoară decât permite în prezent sistemul medical românesc.

De asemenea, centrul pe care intenționează să-l realizeze administrația locală din Cluj-Napoca va fi dedicat și metodelor de prevenție a adicțiilor, nu doar de tratament.

