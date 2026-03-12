„Multiball”, ultima noutate din Superligă introdusă de FRF! Ce presupune această regulă

Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a decis, marți, introducerea sistemului „Multiball” în partidele din cadrul Superligii și Cupei României pentru creșterea timpului efectiv de joc, informează site-ul oficial al FRF.

„Comitetul de Urgență al FRF a decis azi implementarea sistemului „Multiball” în anumite competiții organizate sub egida FRF, în vederea creșterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului și pentru a asigura o desfășurare mai fluentă a partidelor.

Propunerea Departamentului Competiții, adoptată de Comitetul de Urgență azi, 10 martie, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativității utilizării sistemului „Multiball” în competițiile de fotbal masculin Superliga și Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din Superligă', se arată pe site-ul citat.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin, organizate de Federația Română de Fotbal. Concret, sistemul „Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morți atunci când mingea părăsește suprafața de joc, prin asigurarea unei disponibilități imediate a mingilor de rezervă pentru reluarea jocului.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi de joc, distribuite astfel: o minge aflată în joc; o minge în posesia celui de-al patrulea oficial și 13 mingi de rezervă amplasate uniform în jurul terenului. Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

Mingile de rezervă vor fi așezate pe suporturi speciale, amplasate în fața panourilor publicitare, la o distanță de minimum 1,5 metri și maximum 3 metri față de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului. În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului se va face exclusiv de către jucători. Aceștia pot recupera mingea ieșită din joc sau pot utiliza cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi vor fi poziționați în jurul terenului, în spatele panourilor publicitare, însă nu vor avea dreptul de a înmâna mingea jucătorilor, cu excepția situației în care aceasta este pusă la dispoziția portarului echipei care execută repunerea de la poartă.

Aceștia pot trece în fața panourilor publicitare doar pentru a așeza pe suport o minge ieșită din joc, astfel încât numărul total de 15 mingi utilizate în cadrul sistemului să fie menținut permanent.

Toți participanții la joc, jucători, rezerve, membri ai staffului tehnic sau alte persoane oficiale ale cluburilor, au obligația de a nu interveni asupra mingilor de joc sau de rezervă, de a nu modifica poziționarea acestora și de a nu interfera cu sistemul „Multiball”.

Orice nerespectare a protocolului va conduce la sancționarea clubului organizator, conform principiilor prevăzute în Regulamentul Disciplinar, articolul 68, alineatul 5. (Agerpres)

