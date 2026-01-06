Baza Aeriană Câmpia Turzii, important hub de aprovizionare pentru Ucraina. Decizii majore la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris.

Baza Aeriană de la Câmpia Turzii ar putea deveni al doilea hub de aprovizionare pentru Ucraina, după Polonia. Reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris poate reprezenta o etapă importantă pentru viitorul acord de pace.

Baza Aeriană Câmpia Turzii, unul dintre cele mai importante hub-uri NATO. Decizii de impact a Coaliției de Voință.|Foto: mapn.ro

Președintele Nicușor Dan participă, marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de voință, adică a țărilor dispuse să ajute Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reuniunea „Coaliției de Voință” la Paris

Unele dintre cele mai importante reuniuni ale Coaliției de Voință se desfășoară, marți, la Paris.

Prezența delegațiilor este una impresionantă: 27 de șefi de stat și de guvern, cu un total de 35 de delegații din instituțiile internaționale, inclusiv prezența emisarilor SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

În ceea ce privește discuțiile privind un acord de pace, acestea privesc acordul de pace în 20 de puncte, mediat de SUA.

Președintele Ucrainei, Volodimit Zelenski, a transmis anterior întâlnirii cu reprezentanții europeni că țara sa are nevoie de măsuri ferme în ceea ce privește garanțiile de securitate.

„Coaliția Voluntarilor” este o inițiativă franco-britanică, prin care liderii celor două țări au lansat un apel către liderii UE pentru susținerea Ucrainei după încheierea acordului de pace. Angajamentul comun vizează asigurarea garanțiilor de securitate și eforturi pentru reconstrucția statului vecin, distrus de războiul declanșat de Rusia.

Baza Aeriana de la Câmpia Turzii ar putea deveni al doilea hub de aprovizionare pentru Ucraina, după Polonia

Aspecte importante legate de rolul României în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina sunt decise la reuniunea de la Paris.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

Potrivit surselor de la Palatul Cotroceni, citate de TVR Info, România nu va trimite trupe în Ucraina, în schimb va asigura stagii de pregătire pentru militarii din țara vecină.

Nu în ultimul rând, țara noastră va asigura un suport logistic, inclusiv în situații de deminare în Marea Neagră.

Mai mult, Baza Aeriana de la Câmpia Turzii va deveni al doilea hub după cel din Polonia.

De asemenea, România va ajuta la transportul eventualelor trupe și a echipamentelor militare.

La finalul reuniunii, liderii Coaliției de Voință vor susține o conferință de presă comună.

La sfârșitul lui decembrie 2025, premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, au efectuat o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii. Discuțiile au vizat consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic și contribuțiile concrete ale statelor aliate la descurajarea și apărarea colectivă.

