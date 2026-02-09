Bolojan: „Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii”

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației, susține necesitatea creșterii calității actului educațional în sistemul de învățământ superior.

Bolojan: „Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii”|Foto: Guvernul României

În dezbaterea din Senat pe marginea moțiunii de cenzură împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan a arătat că bursele sociale continuă să reprezinte o formă de susținere a studenților.

În același timp, Bolojan a subliniat necesitatea creșterii calității programelor de studii, drept un criteriu esențial pentru finanțare.

Bolojan: „Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii”

„Moțiunea simplă depusă se referă exclusiv la sprijinul material pentru studenți – burse, transport, condiții de trai. Sunt subiecte importante, dar educația universitară înseamnă cu mult mai mult.

Calitatea, competențele, șansele reale pe piața muncii, cercetarea și inovarea reprezintă o contribuție directă la devoltarea României. Acestea ar trebui să fie în centrul unei dezbateri complete despre învățământul superior”, a delcarat Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii pe Educație.

Ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, a declarat că bursele sociale vin în sprijinul studenților – în cuantum de 925 de lei pe lună. Astfel, 40.000 de studenți beneficiază de sistemul de burse. Fondul de burse de la Ministerul Educației este în valoare de 1,5 miliarde lei, bani alocați facultăților.

„Ne-am dori ca bursele să fie mai multe și mai mari. Dar statul de la care pretindem să fie plătite nu este o entitate străină, care își ține banii proprii prin cufere îngropate în locuri secrete. Statul suntem noi, cu toții. Banii statului sunt banii adunați de la cei care lucrează în România și tot ceea ce se plătește peste ceea ce producem este din împrumuturi”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea creșterii performanței în universități, aspect ce se va regăsi în finanțare:

„Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea nu trebuie să fie doar după numărul de stundenți. Trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii. Cum o măsurăm? În funcție de performanța studenților, câți ajung la absolvire, câți muncesc în domeniile pentru care s-au pregătit, cu ce rezultate, care este performanța cercetării. Trebuie să avem o imagine clară asupra traseului absolvenților”, a mai spus ministrul interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: