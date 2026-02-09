Președintele Senatului, Mircea Abrudean, mesaj ferm pentru coaliție: „Parlamentarii care votează moțiunile opoziției se aliniază agendei AUR”

Parlamentarii care votează moțiunile opoziției nu fac decât jocul AUR, transmite președintele Senatului. „Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”, spune Mircea Abrudean.

Trei moțiuni simple depuse de Opoziție vor fi dezbătute luni în Senat. Una dintre moțiuni îl vizează pe Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite că toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc, iar partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul

Șeful Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL Cluj) arată că România are nevoie de responsabilitate, nu de jocuri politice care subminează stabilitatea guvernării.

„Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moțiuni simple depuse de opoziție trebuie respinse fără echivoc.

Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, așa cum este firesc într-o majoritate politică și de guvernare responsabilă. Stabilitatea și coerența actului de guvernare depind de această unitate”, notează Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moțiuni ar transmite, în fapt, un semnal politic clar: acela al alinierii la agenda AUR și al acceptării unei relații de vasalitate politică față de acest partid. România are nevoie de responsabilitate, nu de jocuri politice care subminează majoritatea și stabilitatea guvernării”, adaugă președintele Senatului în mesajul citat.

Opoziția a depus trei moțiuni simple, care îi vizează pe Ilie Boblojan, în calitate de ministrul interimar al Educației, dar și pe doi miniștri USR - Oana Țoiu (Externe) și Radu Miruță (Apărare).

Cele trei moțiuni simple vor fi dezbătute și votate luni în Senat.

