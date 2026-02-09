Zece candidați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT: Alex Florența candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, iar Marius Voineag vizează funcția de adjunct al procurorului general

Luni a expirat termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor pachete. Şefii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, nu și-au mai depus candidaturile pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le-au condus. Cei doi s-au înscris în cursa pentru adjuncți la DIICOT și Parchetul General.

Marius Voineag, actualul procuror‑şef al DNA şi‑a depus candidatura pentru funcţia de adjunct al procurorului general al României (foto Alex Micsik -Agerpres); Alex Florenţa renunţă la funcţia de procuror general și va candida pentru un post de procuror‑şef adjunct la DIICOT (foto Silviu Matei Agerpres)

Zece candidați s-au înscris la Ministerul Justiției pentru funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Actualul procuror general, Alex Florența, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. La rândul său, actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar Alina Albu, actualul șef al DIICOT, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea instituției, informează Agerpres.ro

Potrivit Ministerului Justiției, la procedura de selecție organizată în perioada 8 ianuarie - 2 martie 2026, în vederea formulării propunerilor de numire pentru funcțiile de procuror general și adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DNA, precum și procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DIICOT, s-au înscris, în total, 19 candidați.

*Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:

- Cristina Chiriac, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași;

- Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

*Pentru funcția de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:

- Marius I. Voineag, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

*Pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție:

- Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

- Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, delegat în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.

*Pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție:

- Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală;

- Marinela Mincă, procuror șef al Secției judiciare în cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

- Marius-Ionel Ștefan, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești.

*Pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

- Ioana-Bogdana Albani, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală;

- Antonia Diaconu, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești;

- Alina Albu, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Codrin-Horațiu Miron, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara;

- Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

*Pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

- Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara;

- Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Claudia-Ionela Curelaru, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța;

- Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Procedura de selecție și interviu: Calendarul oficial

Potrivit calendarului estimativ publicat de Ministerul Justiției, termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la selecție și a tuturor documentelor necesare a fost luni, ora 12:00, iar până la data de 16 februarie urmează să fie publicată lista procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare.

În perioada 23-26 februarie, procurorii înscriși în procedura de selecție vor susține, în fața ministrului Justiției și a comisiei de evaluare, un interviu. Acesta va consta în prezentarea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează, verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, precum și evaluarea modului în care candidatul se raportează la valorile profesiei și ale funcției vizate.

Rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ motivat.

Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT - de la 14 aprilie.

