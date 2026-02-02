Noi măsuri de austeritate în Educație: Voucherele culturale pentru elevi, blocate de Guvern

Guvernul dă o nouă lovitură educației: programul de acordare a voucherelor culturale pentru elevi, menit să stimuleze accesul tinerilor la cultură, a fost amânat pentru anul școlar 2027-2028.

Guvernul dă o nouă lovitură educației: acordarea voucherelor culturale pentru elevi, amânată pentru anul școlar 2027-2028|Foto: DepositPhotos.com

Guvernul taie voucherele culturale pentru elevi.

Măsura este aplicată în contextul „constrângerilor bugetare” și necesității reducerii cheltuielilor, proiect asumat de Guvernul Bolojan.

Noi măsuri de austeritate în Educație: Voucherele culturale pentru elevi, blocate de Guvern

Derularea programului prin care se acordă vouchere culturale pentru elevi a fost amânată, în urma deciziei Guvernului, explicată prin „constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație” și „pentru a se limita cheltuielile bugetare”, notează PortalÎnvățământ.ro

Prevederea apare în ordonanța de urgență privind educația, publicată in Monitorul Oficial pe 30 ianuarie.

Programul National „Vouchere culturale pentru elevi” a fost amânat până la începutul anului școlar 2027-2028.

Astfel, elevii care ar fi trebuit să beneficieze de aceste fonduri începand cu anul școlar 2024-2025 nu vor avea acces la vouchere până atunci.

Potrivit angajamentului inițial, voucherele culturale pentru elevi ar fi trebuit să fie implementate progresiv, din anul școlar 2024—2025, dupa cum urmează:

*2024—2025 - Vouchere culturale pentru elevi - beneficiarii sunt elevii din clasa a XII-a a anului scolar curent;

*2025—2026 - Vouchere culturale pentru elevi - beneficiarii sunt elevii din clasele a IX-a si a XII-a a anului scolar curent;

*2026—2027 - Vouchere culturale pentru elevi - beneficiarii sunt elevii din clasele a V-a, a IX-a si a XII-a a anului scolar curent.

Cu toate acestea, programul național de acordare a voucherelor culturale pentru elevi, in valoare de 250 de lei/elev, nu a primit nici măcar normele de metodologie sau mecanismul de acordare, ceea ce înseamnă că prevederile legale ramân, practic, neaplicate, semnalează sursa citată.

În acest fel, elevii care ar fi trebuit să beneficieze de aceste vouchere începând cu anul școlar 2024-2025, au rămas fără acces la fondurile destinate activităților culturale, iar programul a fost suspendat înainte de a fi implementat efectiv.

Vouchere culturale și sportive pentru elevii clujeni, acordate de Primărie

În anul școlar 2024-2025, municipalitatea a introdus un proiect unic la nivel național prin care sprijină implicarea elevilor în activitățile sportive și culturale. Astfel, elevii de clasa a III-a au beneficiat de vouchere sportive în valoare de 500 de lei, iar elevii de clasa a IX-a au beneficiat de vouchere culturale în valoare de 600 de lei.

În vara anului trecut, administrația locală anunța majorarea sumelor pentru voucherele acordate pentru anul școlar 2025-2026. Astfel, valoarea voucherelor sportive urma să crească de la 500 la 700 de lei, iar valoarea voucherelor culturale - de la 600 la 700 de lei.

Practic, proiectul voucherelor acordate de Primăria Cluj-Napoca vine să completeze alte proiecte cu caracter educațional și social desfășurate de administrația locală pentru încurajarea unui stil de viață sănătos și reducerea abandonului școlar.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: