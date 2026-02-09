Revoltă în administrația locală: grevă în peste 1.300 de comune. Radu Abrudan, președinte ACoR Cluj: „Ilie Bolojan trebuie să se consulte cu oamenii din administrație”.

Președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, Radu Abrudan, îi cere premierului Ilie Bolojan să se consulte cu oamenii din administrație în cazul reformei anunțate. „S-au încasat puțini bani pentru că oamenii nu știu ce va fi cu taxele și impozitele locale”, spune primarul comunei Ciucea.

Foto: acor.ro

Edili din toată țara spun că nemulțumirea socială crește, după majorarea taxelor și impozitelor locale, iar oamenii din comunele pe care le administrează refuză să își mai plătească taxele.

La finalul săptămânii trecute, reprezentanții sindicatelor au criticat măsurile de reducere a cheltuielor de personal cuprinse în pachetul privind reforma administrativă și i-au transmis premierului Ilie Bolojan că în prezent sistemul administrației publice este subdimensionat, iar media de vârstă a angajaților este ridicată.

Sute de edili din toată țara vin marți la București să-i spună premierului că reforma administrației locale a trecut de limita suportabilului. În paralel, peste 1.300 de comune intră într-o grevă de avertisment de două ore, informează Antena3CNN.

Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00-12:00, chiar în timpul întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu primarii care vor fi prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor de la Palatul Parlamentului.

Radu Abrudan, mesaj pentru Bolojan: S-au încasat puțini bani, oamenii nu știu ce va fi cu impozitele și taxele

Primarul comunei Ciuca, Radu Abrudan, care este președintele filialei județene Cluj a Asociației Comunelor din România, arată că majorarea taxelor locale a dus la o încasare mai mică a banilor la buget. Mai mult, reforma administrației necesită consultări cu oamenii din teritoriu, iar reducerile de personal trebuie să fie aplicate punctual.

Radu Abrudan, președintele ACoR Cluj, i-a transmis premierului Ilie Bolojan să „facă ce are de făcut” în ceea ce privește reforma administrației publice, dar să se consulte cu edilii din țară înainte de a adopta măsuri care îi vizează.

„Să aibă gândul cel bun, să facă ce are de făcut, dar în primul rând să ne consultăm pentru a lua deciziile cele mai bune, pentru că suntem oameni de administrație”, a spus edilul la Antena 3 CNN, întrebat ce mesaj are pentru premier.

Primarul a adăugat că mai multe comune din țară au încasat mai puțini bani la bugetul local, deoarece oamenii nu și-au plătit taxele și majorate.

„Din păcate, având o incertitudine la început de an și faptul că cetățenii încă nu știu exact ce o să se întâmple cu taxele și impozitele la bugetele locale din primăriile din țara aceasta s-au încasat destui de puțini bani și atunci bineînțeles că până la adoptarea bugetului local, banii care ajută pentru a plăti facturile de utilități sunt banii care încasăm de la cetățeni, iar dacă acești bani lipsesc, pentru că ei nu vin să plătească, cu siguranță că unii dintre colegi au probleme în a-și achita dările către anumite instituții și anumite servicii”, a spus Abrudan.

În ceea ce privește concedierile care vor urma după adoptarea reformei administrației, edilul a spus că cere Guvernului să permită o abordare de la caz la caz, nu să impună un procent unitar de disponibilizări.

„Mulți dintre colegii mei cu care am discutat îmi spuneau că organigrama lor nu este plină și atunci mulți dintre ei nu o să aibă de suferit, însă sunt și cazuri în care o să trebuiască să facă acest lucru. Nu știm exact încă ce o să se întâmple, nu știm exact care o să fie modalitatea prin care o să dea oamenii afară. Dar fiecare comunitate până la urmă are un specific anume. Chiar ieri vorbeam cu un coleg care a reușit să facă o sală de sport în valoare de 2 milioane de euro din fonduri europene și e blocat postul, nu poate să angajeze un om pentru a gestiona acea investiție. Lucrurile trebuie luat individual pe fiecare comunitate și văzut exact unde sunt probleme și unde nu. Nu trebuie să fie ceva unitar, trebuie să fie ceva local, fiecare să spună unde au nevoie și de unde pot tăia”, a explicat primarul comunei Ciucea, Radu Abrudan, potrivit sursei citate.

Plenul Asociației Comunelor din România a votat, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru „încălcarea autonomiei locale” de către Guvernul Bolojan prin măsurile adoptate care vizează administrația publică.

Reforma taie posturile din administrație

Reforma propusă de premierul Ilie Bolojan stabilește că numărul maxim de posturi din fiecare unitate administrativ-teritorială va scădea cu 30%, însă fără ca măsura să ducă la desființarea a peste 20% dintre posturile ocupate în prezent. După intrarea în vigoare a legii, prefecții vor avea 20 de zile pentru a transmite fiecărei primării noua schemă de personal.

Guvernul a anunțat că primăriile nu vor mai primi bani de la bugetul central atunci când rămân fără fonduri, așa cum se întâmpla până acum.

Vineri, în cadrul discuțiilor cu premierul, sindicaliștii din administrație i-au atras atenția lui Ilie Bolojan că în prezent sistemul administrației publice este subdimensionat, iar media de vârstă a angajaților este ridicată. Aceștia au criticat măsurile de reducere a cheltuielor de personal cuprinse în pachetul privind reforma administrativă.

