Angajații din Educație și Sănătate se pregătesc de grevă. Sindicaliștii din administrație se opun reformei, iar Guvernul pregătește „relansarea economică”.

Discuții aprinse între reprezentanții Guvernului și partenerii sociali. Bolojan vrea adoptarea simultană a reformei administrative și proiectului de „relansare economică”, în timp ce sindicaliștii se opun și amenință cu proteste.

Angajații din Educație și Sănătate se pregătesc de grevă. Sindicaliștii din administrație se opun reformei, iar Guvernul pregătește „relansarea economică”.|Foto: gov.ro

Vineri, Guvernul Bolojan a avut consultări cu patronatele si sindicatele cu privire la continuarea măsurilor fiscale: reformă administrativă, reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală, plus așa-numitul proiect de relansare economică.

În cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Ilie Bolojan a afirmat că măsurile cuprinse în cele două proiecte legistative vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spațiul fiscal pentru implementarea soluțiilor de relansare economică.

Angajații din Educație și Sănătate se pregătesc de grevă. Sindicaliștii din administrație se opun reformei, iar Guvernul pregătește „relansarea economică”.

„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026”, a menționat Ilie Bolojan, potrivit Guvernului.

Premierul a prezentat principalii indicatori macro-economici ai proiectului de buget pentru acest an: ținta de deficit bugetar de 6,2% pe cash, investiții 7% din PIB, în condițiile închiderii proiectelor finanțate prin PNRR până la sfârșitul lunii august, o rată ridicată de absorbție a fondurilor europene și o țintă a inflației de 4% la finalul anului.

Concultări la Guvern cu patronatele și sindicatele. Premierul Bolojan vrea adoptarea simultană a reformei din administrație cu pachetul de „relansare economică”|Sursa: gov.ro

Reacția partenerilor sociali a fost pe măsură.

Ce spun sindicaliștii din Sănătate?

Reprezentanții Federației Sanitas arată că, având în vedere că în această ședință nu s-a confirmat nici măcar exceptarea unităților sanitare cu paturi de la reducerea cu 10% a fondului de salarii și ținând cont de rezultatul sondajului lansat în rândul membrilor de sindicat, rezultat prin care 70% din cei care au votat s-au pronunțat pentru grevă, sindicaliștii fac demersuri pentru declanșarea conflictului de muncă:

„Luând în considerare decizia membrilor Consiliului Național SANITAS din data de 2 februarie, care a mandatat Biroul Executiv să continue negocierile și să facă toate demersurile necesare declanșării conflictului colectiv de muncă în cazul în care măsura reducerii cu 10% a fondului de salarii va afecta salariații din cele două sisteme pe care le reprezentăm, Federația SANITAS din România va iniția procedurile de declanșare a conflictului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă SĂNĂTATE și cel de Asistență Socială”, informează, vineri, reprezentanții sindicatului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Când poate începe greva în Educație?

Și sindicaliștii din Educație fac demersuri pentru o posibilă grevă. Demersurile ar putea coincide cu perioada examenelor.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a derulat, în luna ianuarie 2026, un amplu proces de consultare națională a membrilor de sindicat. Rezultatele chestionarului aplicat arată nivelul de tensiune din sistemul de învățământ:

*77,9% sunt dispuși să participe la grevă

*73,7% ar lua parte la proteste de stradă organizate la nivel local

*53,6% sunt pregătiți să participe la proteste la nivel național

Profesorii, pregătiți de grevă|Sursa: fsli.ro

„Aceste date reflectă o nemulțumire profundă, dar și disponibilitatea reală pentru acțiune din partea personalului din educație, care solicită respectarea drepturilor, stabilitate și soluții concrete pentru funcționarea corectă a sistemului”, informează FSLI într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În continuare, sindicaliștii din învățământ au lansat referendumul pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale și declanșarea grevei în perioada desfășurării acestora.

„Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, în aprilie 2026 vom declanșa referendumul pentru grevă generală, cu posibilă începere în ultima decadă a lunii mai 2026”, arată sursa citată.

În cadrul discuțiilor, Ilie Bolojan a dat exemplul învățământului preuniversitar: „Având în vedere măsurile de reducere a cheltuielilor aplicate anul trecut, în cursul acestui an nu vor fi implementate soluții suplimentare de optimizare bugetară”, a arătat Bolojan, potrivit informării publicate de Guvern.

Patronatele cer reducerea cheltuielilor. Sindicaliștii se opun tăierilor din administrație

Reprezentanții patronatelor au arătat că trebuie făcute în continuare demersuri pentru reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului, pentru debirocratizare și pentru susținerea IMM-urilor și a proiectelor din domeniile energie și infrastructură digitală.

În același timp, reprezentanții sindicatelor au criticat măsurile de reducere a cheltuielor de personal cuprinse în pachetul privind reforma administrativă și au argumentat că în prezent sistemul administrației publice este subdimensionat, iar media de vârstă a angajaților este ridicată.

„De asemenea, aceștia au solicitat un dialog real cu autoritățile privind aplicarea măsurilor și pentru introducerea altora pentru întinerirea și profesionalizare corpului funcționarilor publici”, menționează sursa citată.

În cadrul consultărilor au fost abordate teme privind decontarea către furnizorii de energie a sumelor rezultate din diferența dintre prețul de piață și cel din mecanismul de compensare, investițiile în sectorul energetic, relansarea pieței forței de muncă, dimensionarea corectă a poliției locale, problemele din sectoarele sănătate, educație și transport local.

Ilie Bolojan a „arătat deschidere” față de propunerile înaintate de partenerii sociali, care vor fi „analizate” și, în funcție de argumente, vor fi luate în calcul în definitivarea celor două pachete guvernamentale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: