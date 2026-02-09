Emma Răducanu, după Transylvania Open: „M-am simțit ca acasă la Cluj”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarat după înfrângerea suferită în finala turneului Transylvania Open (WTA 250) în fața Soranei Cîrstea că s-a simțit ca acasă la Cluj-Napoca și că regretă că nu a putut juca la potențialul său maxim.

Emma Răducanu / Foto: Sergiu TĂMAS/monitorulcj.ro

„Vreau să mulțumesc tuturor copiilor de mingi, tuturor celor din organizare, știu că e multă muncă în spate pentru a ține un asemenea turneu. Mulțumesc publicului, m-am simțit ca acasă în această săptămână.

De aceea îmi pare rău că nu am putut juca la potențialul meu maxim azi. A trecut ceva timp de când nu am mai ținut un astfel de speech. Au trecut 4-5 ani de la ultima mea finală, să fiu aici înseamnă mult pentru mine”, a spus Răducanu.

Jucătoarea născută în Marea Britanie din tată român și mamă chinezoaică a avut și un mesaj pentru Sorana Cîrstea, câștigătoarea turneului: „Sorana, ai făcut o săptămână incredibilă aici, practici un tenis nemaipomenit. Nu știu dacă e ultimul tău turneu la Cluj, dar vreau să-ți spun că joci la un nivel mare de tot”.

La final, Emma Răducanu a mulțumit publicului și a felicitat-o pe adversara sa din finala turneului dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. Cîrstea (35 ani, 36 WTA) era a treia favorită și iar acum este prima jucătoare română care câștigă titlul la Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea s-a impus în doar 63 de minute în fața principalei favorit. Emma Răducanu venea, însă, după o semifinală dificilă, de aproape trei ore. Cîrstea și-a lua revanșa după ce Răducanu câștigase singurul lor meci direct anterior, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea își trece astfel în palmares, în ultimul său an în circuit, al patrulea titlu WTA, după cele de la Tașkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025). Ea mai are patru finale jucate, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Răducanu rămâne cu un singur titlu în carieră, unul de Mare Șlem, la US Open (2021), aceasta fiind a doua sa finală. Cîrstea a fost recompensată cu un cec de 37.390 de dolari și 250 de puncte WTA, iar Răducanu a primit 22.125 de puncte și 163 de puncte WTA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: