„Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”: Fosta judecătoare Andrea Chiș, despre responsabilitate și curaj în justiția din România, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca

Unele cariere nu se termină. Se transformă în povești care merită spuse mai departe. Fosta judecătoare și membră CSM, Andrea Chiș, vine în fața publicului într-o altfel de întâlnire, marți, 24 februarie, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Unele cariere nu se termină. Se transformă în povești care merită spuse mai departe: Fosta judecătoare Andrea Chiș, despre responsabilitate și curaj în justiția din România, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj|Foto: law.ubbcluj.ro

Asociația Daisler organizează pe 24 februarie, sub denumirea „Ultimul curs - lect. univ. dr. Andrea Chiș”, o întâlnire cu fosta judecătoare și membră a Consiliului Superior al Magistraturii Andrea Chiș, cu ocazia retragerii ei din sistemul juridic și de la catedra Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai.

După ce la 16 ianuarie 2026 a ținut ultimul său curs de drept procesual civil pentru studenții masteranzi ai Facultății de Drept UBB Cluj, Andrea Chiș, fost judecător, vine în fața publicului într-o altfel de întâlnire.

„Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”: Fosta judecătoare Andrea Chiș, despre responsabilitate și curaj în justiția din România, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca

La invitația Asociației Daisler și a Casei de Cultură a Studenților, acel moment de încheiere se deschide acum într-o conversație mai largă despre drumuri profesionale, despre alegeri tăcute și despre oamenii care ne însoțesc și ne schimbă, adesea fără să știe.

Ultimul curs susținut în ianuarie a fost, pentru Andrea Chiș, o celebrare a legăturii dintre profesor și student și un spațiu de reflecție despre curaj, adevăr, libertate și responsabilitate - valori care i-au definit parcursul profesional și uman.

Mesajul public transmis atunci, despre urmele pe care oamenii le lasă unii în destinul celorlalți, a avut un ecou puternic în mediul online. A readus în prim-plan forța discretă a unui formator de conștiințe și impactul pe care o astfel de prezență îl poate avea asupra comunității profesionale și asupra oamenilor pentru care profesia sa există.

„Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”: Fosta judecătoare Andrea Chiș, despre responsabilitate și curaj în justiția din România, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca|Sursa: Asociația Daisler

Întâlnirea programată pe 24 februarie aduce împreună unii dintre oamenii care au lăsat urme în parcursul profesional al Andreei Chiș: foști profesori, studenți și colegi. Este o invitație deschisă comunității clujene și tuturor celor care vor să asculte o poveste despre formare, continuitate și legăturile care se construiesc în timp, o invitație de a cunoaște una dintre vocile care s-au remarcat constant în ultima decadă în sistemul juridic românesc pentru atitudinea de responsabilitate.

Accesul este gratuit prin formular de înregistrare.

Cum a devenit un „ultim curs” un eveniment public

Ideea organizării întâlnirii aparține lui Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler, care a considerat că un moment cu o asemenea încărcătură profesională și emoțională merită împărtășit unei audiențe mai largi.

„Dacă în cazul unor mari sportivi sau artiști avem obiceiul de a umple stadioanele sau sălile de spectacol în semn de respect și de prețuire, de ce n-am proceda la fel în cazul unor specialiști care provin din alte domenii profesionale?”, a transmis Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler.

Conceptul evenimentului pornește de la ideea că societatea celebrează mai rar oamenii din anumite profesii, cum ar fi cea de jurist, deși juristul, asemenea artistului sau sportivului de performanță, modelează conștiințe și influențează, direct sau indirect, viețile celorlalți.

Evenimentul va avea loc pe data de 24 februarie 2026 de la ora 18 în sala mare a Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca. Accesul este gratuit, dar pentru o mai bună gestiune, organizatorii îndeamnă publiul să se înregistreze pe platforma pusă la dispoziție, de unde se pot obține „bilete gratuite”.

Inițiativa reeditării ultimului curs de la catedră a unui cadru didactic într-un format public este o premieră pentru România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: