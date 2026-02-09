Prima reacție a lui Cristiano Bergodi după incidentele din derby-ul Clujului!

Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost eliminat la finalul meciului pierdut de echipa sa cu 2-3, în urma unui incident avut cu fotbalistul Andrei Cordea.

Cristiano Bergodi / Foto: monitorulcj.ro

Formația din Gruia s-a impus cu 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic, Biliboc și Camora. „Studenții” au punctat prin Nistor și Drammeh, însă reușitele lor nu au fost suficiente pentru ca echipa de pe Cluj Arena să plece cu punct din Gruia.

Meciul s-a inflamat aproape de final iar tensiunea a erupt după ultimul fluier al arbitrului Rareș Vidican. În prelungirile partidei, Andrei Cordea (CFR) a avut un schimb de replici dur cu Dan Nistor („U” Cluj), aflat pe banca de rezerve după ce fusese înlocuit.

Tehnicianul oaspeților, Cristiano Bergodi, a considerat că înjurăturiile îi fuseseră adresate lui, motiv pentru care „a luat foc”. La finalul meciului, tehnicianul italian s-a năpustit mai întâi, asupra lui Cordea, apoi l-a luat în colimator și pe Karlo Muhar. Cu greu a putut fi calmat Bergodi la final, motiv pentru care a invocat probleme cardiace și nu s-a prezentat la interviuri.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. M-a înjurat de morți, să spunem așa.

Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (Cordea n.red) făcea gesturi obscene.

Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva.

Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta.. eu am avut o soră care a murit de tânără. Eu pot să-i fiu tată lui Cordea. Eu nu am dat niciun pumn. Doar am întins mână.

Asta a fost urât, cine a vorbit de acest lucru. (faptul că ați dat cu pumnul sau l-ați strâns de gât pe Cordea sunt minciuni? n.red) Da, sunt minciuni, sunt exagerări. Dacă cei de la comisii se vor uita, vor vedea. Totul e în dinamică.

Vreau să vă spun un lucru: eu, aseară (duminică n.red) am primit un mesaj de la Cordea. Sunt lucruri private, nu vreau să spun mai multe, doar că el regretă unde s-a ajuns cu acest incident. Mi-a spus că regretă ce s-a întâmplat. Și-a cerut scuze. Băiatul a fost amabil. Nu i-am răspuns încă, dar avem timp să lămurim această problemă”, a spus Cristiano Bergodi, pentru Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: