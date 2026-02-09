Medicii legiști au anunțat decesul clujeanului care s-a aruncat în apa de lângă barajul Gilău

La scurt timp după ce a fost scos la mal, bărbatul care s-ar fi aruncat în apa de lângă barajul Gilău a murit. Decesul a fost constatat de medicii de la IML Cluj-Napoca.

Final tragic în cazul clujeanului care s-a aruncat în apa de lângă barajul Gilau|Foto: ISU Cluj

Final tragic în cazul clujeanului de 46 de ani care s-a aruncat în apa de lângă barajul Gilau.

Potrivit informațiilor oficiale, medicii de la IML Cluj-Napoca au constatat decesul bărbatului.

Medicii legiști au anunțat decesul clujeanului care s-a aruncat în apa de lângă barajul Gilău

Victima căzută în apă lângă barajul Gilău – un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Cluj-Napoca – a fost scoasă la mal de scafandri, luni, în jurul orei 11, după mai bine trei ore de căutări.

Câteva ore mai târziu, medicii legiști au constatat decesul victimei.

„În jurul orei 14:45, cu privire la bărbatul care s-ar fi aruncat în lacul Gilău, a fost pronunțat decesul la IML Cluj-Napoca”, informează IPJ Cluj.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Bărbatul a fost găsit și extras din apă de către scafandrii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvapeo Cluj. De asemenea, la operațiunile de extragere au participat și scafandrii din cadrul ISU Cluj.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă.

