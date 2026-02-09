Trei moțiuni simple, inclusiv împotriva lui Ilie Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat

Trei moțiuni simple depuse de Opoziție vor fi dezbătute luni în Senat. Una dintre moțiuni îl vizează pe Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației.

Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan |Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Alte două moțiuni – împotriva miniștrilor USR Oana Țoiu (Externe) și Radu Miruță (Apărare) vor fi de asemenea dezbătute și votate luni în Senat.

Astfel, Guvernul Bolojan va trece printr-un nou test al încrederii în Parlamentul României.

Moțiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaționist, „sprijinul social” pentru studenți, accesul la educație devenind 'tot mai dependent' de venitul familiei, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ.

Intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, moțiunea, anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului, este semnată de 41 de parlametari (28 senatori AUR și 13 PACE - Întâi România).

Moțiunea împotriva ministrului interimar al Educației va fi dezbătută, luni, împreună cu alte două moțiuni simple, referitoare la Apărare și Acordul UE-Mercosur, fiecăreia fiindu-i rezervate 45 de minute

Moțiuni împotriva miniștrilor USR

Moțiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, în care este criticată gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor privind „potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda”, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ.

Intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, moțiunea anunțată din vacanța parlamentară și depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului este semnată de 41 de parlamentari (28 de senatori AUR și 13 PACE - Întâi România).

Moțiunea simplă prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ.

Intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, moțiunea este inițiată de 47 de senatori ai Opoziției (28 AUR, 13 PACE - Întâi România și șase neafiliați).

Semnatarii critică „excluderea consultării Parlamentului în procesul care a dus la angajarea într-un acord strategic de dimensiunea Mercosur-ului”.

