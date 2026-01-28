Studenții se alătură protestului profesorilor: nemulțumirile din Educație ajung în fața Guvernului: „Orice măsură de reducere a fondului acordat universităților va genera creșteri ale taxelor studenților”

Organizațiile studențești anunță susținerea protestului din educație, programat săptămâna viitoare în fața Guvernului României. „Condamnăm lipsa de interes pentru învățământ a ministrului-interimar Ilie Bolojan”, transmit studenții.

Sindicaliștii din Educație vor protesta miercuri, 4 februarie 2026, în fața Guvernului. Reducerea numărului de clase și, implicit, creșterea forțată a efectivelor de elevi la clasă, măsuri impuse de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare, au provocat nemulțumiri în rândul profesorilor

În acest context, asociațiile stundețești fac apel la întreaga comunitate de studenți să se alăture protestului din educație, care se va desfășura săptămâna viitoare în Piața Victoriei.

Într-o informare remisă monitorulcj.ro, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că se alătură protestului susținut de federațiile sindicale din educație, cа urmare a problemelor sociale și economice majore cauzate de măsurile de austeritate adoptate în ultimul an, dar și având în vedere intenția executivului de a reduce bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării în anul 2026.

„Actorii și beneficiarii direcți ai actului educațional se opun în continuare austerității în educație, având în vedere faptul că măsurile adoptate în anul anterior afectează în mod direct buna desfășurare a sistemului de învățământ, reducând din echitatea și calitatea acestuia”, transmite ANOSR.

Organizațiile stundețești avertizează că schimbările propuse de Guvernul Bolojan, inițiate în mandatul fostului ministru al Educației, clujeanul Daniel David, vor afecta direct universitățile, prin majorarea de taxe:

„Orice măsură de reducere a fondului acordat universităților va genera creșteri ale taxelor studenților”, arată sursa citată.

De altfel, studenții „condamnă” lipsa de deschidere a premierului Ilie Bolojan, care ocupă interimar portofoliul Educației, după demisia lui Daniel David, pentru problemele din învățământ:

„De asemenea, condamnăm lipsa de interes pentru domeniul educației și cercetării pe care domnul Ilie Bolojan, care ocupă în prezent funcția de Ministru-interimar al Educației și Cercetării, o demonstrează prin ignorarea repetată a solicitării ANOSR de organizare a unei întâlniri pentru a discuta aspectele negative pe care le au prezentele măsuri de austeritate, dar și pe care le-ar putea avea reducerea cifrei de școlarizare din învățământul superior și diminuarea finanțării universităților, așa cum arată declarațiile din spațiul public.

Recent, în cadrul discuțiilor cu Consiliul Național al Rectorilor (CNR), premierul Ilie Bolojan a declarat că învățământul universitar trebuie să fie parte a efortului de reducere a cheltuielilor publice.

Efectele „Legii Bolojan” în educație

După cum arată ANOSR, impactul asupra drepturilor studenților a început încă de la 1 ianuarie 2025, odată cu punerea în aplicare a O.U.G. nr. 156/2024, care a limitat reducerea de 90% la transportul feroviar, fiind aplicabilă acum doar pe rutele dintre domiciliu și universitate.

Potrivit sursei citate, limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar intern a generat o „economie” infimă de 0,0021% din buget, decidenții neluând în calcul impactul social grav în rândul studenților, fiindu-le împiedicată mobilitatea și accesul la oportunități educaționale esențiale.

Alte modificări cu impact negativ, promovate de Guvernul Bolojan, au inclus modificarea bazei de calcul a costului standard alocat universităților per student bugetat pentru fondul de burse și protecție socială, de la salariul minim brut pe economie la cel net, precum și restrângerea perioadei de acordare a burselor exclusiv pe durata activității didactice. Prin urmare, fondul de burse a fost diminuat cu aproximativ 52%, echivalentul a aproximativ 44.000 de burse sociale.

De asemenea, odată cu noile modificări, studenții înmatriculați pe locuri finanțate cu taxă nu mai sunt eligibili pentru a primi burse.

Studiul „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, publicat la începutul acestui an, relevă că minimul lunar necesar pentru cheltuielile esențiale ale unui student ajunge la 2.027,99 lei, mult peste bursa socială minimă oferită de stat, de doar 925 lei.

