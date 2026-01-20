Austeritatea lovește în universități. Bolojan, discuții cu rectorii: „Propunerile au scopul de a continua reducerea cheltuielilor”.

Învățământul universitar trebuie să fie parte a efortului de reducere a cheltuielilor publice. Propunerile discutate de premierul Ilie Bolojan cu Consiliul Național al Rectorilor, care vizează inclusiv învățământul superior și cercetarea, au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare structurale.

Bolojan cere universităților să participe la diminuarea deficitului: „Propunerile au scopul de a continua reducerea cheltuielilor”|Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, consultări cu rectorii universităților din țară cu privire la construcți bugetului și a modului în care învățământul universitar poate contribui la reducerea cheltuielilor publice, într-un context economic marcat de presiunea deficitului bugetar.

După cum a arătat premierul Ilie Bolojan, universitățile trebuie să contribuie la efortul de reducere a cheltuielilor.

Astfel, după aplicarea „Legii Bolojan”, care a vizat direct învățământul preuniversitar prin tăierea burselor, comasarea claselor și creșterea numărului de elevi în clase, măsuri aplicate de fostul ministru al Educației Daniel David, acum a venit rândul universităților pentru a fi parte din proiectul de eficientizare a cheltuielilor bugetare.

Potrivit proiectului publicat săptămâna trecută de Ministerul Dezvoltării, aflat în procedura transparenței decizionale, învățământul universitar este chemat să participe la efortul de reducere a cheltuielilor publice prevăzută de proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale.

Premierul a afirmat că propunerile legislative, care „vizează inclusiv universitățile și cercetarea, au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare structurale, în acest context economic dificil, în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul discuțiilor cu Consiuliul Național al Rectorilor (CNR), potrivit unei informări publicate de Guvern.

Rectorii cer adaptarea măsurilor contextului educațional specific

În cadrul dezbaterilor, rectorii marilor universități din țară au arătat disponibilitatea de a participa la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare și au precizat că deja au făcut reduceri semnificative în cursul anului 2025.

Astfel, s-a recurs la creșterea normei didactice și reducerea implicită a unui număr considerabil de posturi didactice, prin diminuarea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice.

Bolojan: Învățământul, esențial pentru dezvoltarea României „în anii următori”|Foto: gov.ro

În același timp, aceștia au cerut ca optimizarea cheltuielilor să se realizeze într-o manieră flexibilă și adaptată la realitățile din sistem, în conformitate cu principiile autonomiei universitare și a legislației în vigoare.

Grup de lucru pentru consultări. Bolojan: Învățământul, esențial pentru dezvoltarea României „în anii următori”

La propunerea lui Ilie Bolojan, consultările privind finanțarea sistemului de învățământ superior vor continua prin constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților Consiliului Național al Rectorilor, în perspectiva pregătirii bugetului pentru anul 2026.

În cadrul interveției, premierul Ilie Bolojan a arăat că învățământul este esențial pentru dezvoltarea României „în anii următori”

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan, potrivit informării publicate de Guvern.

De asemenea, Bolojan a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte legate de creșterea calității învățământului, precum corelarea mai bună cu realitățile economice și dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată.

La discuții au participat și reprezentanți ai universităților din Cluj, București și alte centre educaționale din țară.

În prezent, premierul Ilie Bolojan asigură interimatul la Ministerul Educației, după demisia clujeanului Daniel David de la conducerea MEC.

La începutul lui iulie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament, pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Unele măsuri fiscale cu impact direct pentru educație, vizează atât domeniul universitar, cât și preuniversitar.

