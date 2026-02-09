Zeci de vieți salvate în zona montană a Clujului

Peste 70 de persoane au fost salvate în zona montană a județului Cluj, în luna ianuarie.

Zeci de vieți salvate în zona montană a Clujului: Intervenții de impact ale Salvamont Cluj|Foto: Consiliul Județean Cluj

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și cei ai formației Salvamont Vlădeasa, structuri ce funcționează sub autoritatea forului administrativ județean, au intervenit, pe parcursul primei luni a anului 2026, în 73 de cazuri în care au fost implicate 74 de persoane.

Astfel, marea majoritate a intervențiilor - 70 de acțiuni de salvare, s-au desfășurat în aria celor două domenii schiabile din județ: Buscat și Mărișel.

Zeci de vieți salvate în zona montană a Clujului

În cadrul acestora, au fost vizate 71 de persoane, salvamontiștii solicitând ambulanțele SMURD ori ale Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj pentru un număr de 14 accidentați.

„Ninsorile abundente și condițiile meteo au creat în luna ianuarie, în zona montană a Clujului, condiții optime pentru practicarea sporturilor de iarnă. Chiar dacă, inevitabil, au apărut și accidentele, iubitorii sporturilor de iarnă și turiștii trebuie să fie convinși că, alături de componenta de prevenție, salvamontiștii clujeni intervin cu maximă promptitudine și profesionalism, astfel încât cei afectați să resimtă cât mai puțin efectele unui incident nefericit”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Ziua cu cele mai multe accidentări

Din punct de vedere al numărului de accidentări per zi, cea mai aglomerată a fost ziua de sâmbătă, 10 ianuarie, când nu mai puțin de 17 persoane (10 pe pârtia Mărișel și 7 pe cea de la Buscat) au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor care asigură permanența în zonele schiabile.

Echipajele Salvamont sunt singurele structuri care dețin competența legală, personal pregătit profesional și atestat pentru a interveni în soluționarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecțiuni medicale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: