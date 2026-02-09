Simptome intime care se repetă: de ce diagnosticul corect începe cu un control ginecologic

Sunt simptome ginecologice pe care multe femei le tolerează prea mult timp: o durere pelvină care apare din când în când, menstruații care devin imprevizibile, o secreție diferită, disconfort la contact. Nu pentru că ar fi minore, ci pentru că par gestionabile.

Doar că, în ginecologie, recurența este un criteriu important: dacă ceva revine, merită clarificat.

Simptomul: semnalele pe care nu e bine să le normalizezi

Un consult ginecologic este justificat atunci când apar:

sângerări între menstruații, după contact sau menstruații mult mai abundente decât de obicei





dureri pelvine persistente, presiune joasă abdominală, crampe care se intensifică de la lună la lună





secreții modificate (culoare/miros/consistență), prurit, usturime





disconfort la contact, uscăciune, senzație de arsură





cicluri foarte neregulate sau simptome care pot sugera dezechilibre hormonale



În practică, două lucruri sunt esențiale: să nu tratezi după ureche și să nu pui totul pe seama stresului, mai ales dacă simptomul persistă.

De ce contează: aceeași manifestare poate avea cauze diferite

Sângerarea anormală poate apărea în contexte hormonale, inflamatorii, structurale (polipi, fibroame), iar durerea pelvină poate avea explicații variate, inclusiv endometrioză sau chisturi ovariene. Tocmai de aceea, un diagnostic corect se bazează pe evaluare clinică și imagistică, nu pe presupuneri.

Soluția: evaluare completă + investigații țintite

O evaluare ginecologică bine făcută include, de regulă:

consult și examen clinic





ecografie transvaginală/abdominală, în funcție de indicație





teste de screening și recoltări atunci când sunt necesare (ex. Papanicolau/HPV, evaluare de secreție, colposcopie în situații specifice)





monitorizare prin foliculometrie sau consiliere dedicată, atunci când există obiective legate de fertilitate



Echipa de Obstetrică-Ginecologie – clinica Anastasios din Cluj

Dr. Teodora-Adina Radu – Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie





Dr. Sebastian Surugiu – Medic Primar Obstetrică-Ginecologie





Dr. Victor Radu – Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie





Dr. Alexandra Andreea Poienar – Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie



Dacă ai simptome recurente sau îți dorești un control complet, te așteptăm la clinica Anastasios pentru evaluare și recomandări personalizate.

