Artiștii clujeni ies în stradă: protestează împotriva măsurii de normare a muncii la 8 ore. UNITER: „Resimțim șocați un parfum de nostalgie a anilor ’80”.

Artiștii clujeni protestează împotriva proiectului-pilot pregătit de Ministerul Culturii ce impune normarea timpului de muncă a artiștilor și a personalului din teatrele naționale.

Actorii clujeni se pregătesc de proteste|Foto: Google Maps

Artiștii clujeni se pregătesc de proteste.

Ministerul Culturii, coordonat de Andras Demeter, a propus normarea programului artiștilor la 8 ore/zi și 40 ore/săptămână. Măsura i-a scandalizat pe artiștii din Cluj și din țară. Proiectul-pilot face parte din politicile asumate de Guvernul Bolojan de reducere a cheltuielilor și eficientizare a instituțiilor publice.

Oamenii din cultură – actori și artiști clujeni, vor protesta, marți, în fața Teatrului Național Cluj-Napoca. Aceștia sunt nemulțumiți de propunerile Ministerului Culturii, care vizează stabilirea unui program fix de 8 ore.

Normarea timpului de lucru în teatre și alte instituții de cultură reprezintă o practică ce amintește de ani 1980, arată Senatul UNITER.

„«Actor, actor… da’ cu ce te ocupi»? Răspunsul îl aflați mâine la 14:30 în fața Teatrului Național Cluj-Napoca”, notează actorul clujean Dan Chiorean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

sursa: Dan Chiorean - Facebook

Astfel, marți, 10 fenruarie, artiștii și actorii Teatrului Național din Cluj-Napoca vor protesta în fața instituției de cultură în semn de protest față de măsurile programate de Ministerul Culturii.

UNITER pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii

Uniunea Teatrală din România (UNITER) pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, ca urmare a unei directive a Curţii de Conturi, care impune normarea timpului de muncă a artiştilor şi a personalului din teatrele naţionale.

„Considerăm că proiectul nu este altceva decât un proces de birocratizare, destabilizare și devalorizare a rolului artei și artiștilor în societate, o formă de anulare a vitalității creației artistice. Problema Ministerului Culturii este aceea că vrea să măsoare nemăsurabilul: starea de grație, căutarea, cercetarea, îndoiala, emoția – stări care, alături de altele, toate la un loc sau separat, însoțesc și fundamentează actul creației și al interpretării artistice”, se arată în Scrisoarea deschisă publicată de Senatul UNITER.

Calitatea muncii artistice nu poate să depindă de o cuantificare pe modelul eficienței imediate, se arată în scrisoarea citată.

„Resimțim șocați un parfum de nostalgie a anilor ’80, când politruci care nu aveau habar de fundamentele muncii artistice încercau să o reglementeze aberant. Ba chiar mai mult, am îndrăzni să reamintim: nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic. Nu există, de fapt, niciun precedent în cultura noastră instituțională pentru reglementarea fixă a orelor de muncă pontate pe zile pentru artiști”, menționează sursa citată.

De altfel, UNITER semnalează urgența unei legi a teatrelor, de stat și independente, „în concordanță cu sistemul în care trăim și cu valorile civilizației europene din care teatrul românesc face pe deplin parte”.

Cerem o administrație care să recunoască, la nivel de legitimitate intrinsecă domeniului, faptul că arta nu poate fi redusă la tabele și unități orare. Cerem o administrație care să recunoască valoarea umanistă, formativă și simbolică a artei, o valoare ce nu se supune logicii producției industriale și nici rigorilor contabilizării mecanice. Cerem urgent o administrație care să aibă încredere în artiști și în instituțiile culturale, care să respecte autonomia decizională a celor care conduc instituțiile de cultură și care să înțeleagă că actul artistic se întemeiază pe libertate, responsabilitate și vocație, nu pe suspiciune, control și constrângere administrative”, transmite UNITER.

Scrisoarea deschisă este semnată de scenograful Dragos Buhagiar, președintele UNITER, dar și de actori, regizori și oameni de cultură precum Victor Rebengiuc, Marcel Iureș, Marina Constantinescu, Radu Afrim.

