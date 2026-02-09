Neluțu Varga a decis să le ofere jucătorilor de la CFR o primă consistentă după victoria cu „U” Cluj!

CFR Cluj a câștigat derby-ul orașului, scor 3-2 cu rivala Universitatea, și s-a apropiat și mai mult de locurile de play-off.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii ocupă în acest moment locul 7, cu 41 de puncte, cu unul mai puțin decât „U” Cluj și FC Botoșani, ambele cu 42.

După victoria de sâmbătă seara, CFR a devenit o candidată serioasă la calificarea în faza principală a competiției, cu patru etape rămase de disputat. CFR va mai da piept cu Hermannstadt (d), Petrolul (a), Farul (d) și Dinamo (a).

Succesul din derby i-a provocat o mare bucurie patronului echipei, Neluțu Varga. Pentru acest lucru, dar și pentru a stopa zvonurile potrivit cărora gruparea din Gruia ar mai avea datorii la angajați, omul de afaceri a decis să dea o primă echipei.

„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii. Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje.

Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore. M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a spus Neluțu Varga pentru ProSport.

