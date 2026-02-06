Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit! Care sunt ultimele noutăți?

Selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), se confruntă cu probleme de sănătate la începutul acestui an, a treia oară în ultima lună

Mircea Lucescu l-a înlocuit pe banca României pe Edi Iordănescu | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României

Deși se preconiza că va ieși din spital în cursul zilei de joi sau vineri, se pare că Lucescu va rămâne internat în Spitalul Univeritar din București, însă stare sa este stabilă, după cum a anunțat jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, prieten bun cu acesta.

„Lucescu este pe picioarele lui, circulă, lucrează pe laptop, vorbește la telefon. Sigur că nu vrea să vorbească, ezită să vorbească cu presa, pentru că ar trebui să o facă de dimineața până seara, la câte publicații vor să intre în legătură cu el.

Nu mai iese acum din spital, ci probabil luni, apoi intenționează să plece întâi în Belgia, apoi probabil în Italia, ca să mai afle și alte păreri. Dar decizia de a continua sau a se retrage de la echipa națională este a lui, a nimănui altuia.

Repet: omul este pe picioarele lui, chiar are indicație să mai meargă prin salon, pe sală, iar fizic se prezintă bine. Aș zice chiar că este în formă”, a spus ziaristul pentru GSP.

