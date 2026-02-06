Poveștile copilăriei prind viață la teatrul de păpuși de la Iulius Mall Cluj. Sâmbăta aceasta, cei mici o întâlnesc pe „Cenușăreasa” (P)

Weekend-urile devin mai vesele și magice la Iulius Mall Cluj, unde cei mici și părinții sunt invitați să descopere lumea poveștilor clasice, prin spectacolele de teatru de păpuși. Sâmbăta, de la ora 11:00, personaje simpatice, aventuri haioase și momente magice transformă fiecare activitate într-o amintire de neuitat.

Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 11.00, copiii sunt așteptați la spectacolul „Cenușăreasa”, o poveste clasică reinterpretată într-o manieră captivantă, care îi poartă pe cei mici într-o călătorie plină de emoție și magie. Spectacolul aduce în prim plan bunătatea, curajul și puterea viselor, amintindu-le tuturor că magia apare atunci când crezi în tine și nu renunți niciodată. Accesul este gratuit pentru toți cei care doresc să se bucure de farmecul poveștilor de altădată.

Kids Saturdays aduce bucurie în fiecare sâmbătă, cu spectacole de teatru inspirate din povești precum „Scufița Roșie”, „Cei trei purceluși”, „Laboratorul Veseliei”, „Muzicanții din Bremen” și „Fata Moșului și Fata Babei”. Programul evenimentelor poate fi consultat pe site-ul Iulius Mall Cluj.

La Iulius Mall Cluj, weekend-urile devin mai vesele pentru întreaga familie. Cei mici se vor bucura de activități și momente speciale şi la Energy Kids și Funland.

Zâmbete, povești și momente speciale te așteaptă în fiecare sâmbătă la Iulius Mall Cluj!