Cât te costă dacă vrei mașina condusă de fostul președinte al României, Klaus Iohannis? Autoturismul, scos la licitație.

O mașină de protocol folosită de Klaus Iohannis, fostul președinte al României, este scoasă la licitație.

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, la volanul unui Audi A6 | Foto: mesageruldesibiu.ro

Mașina de protocol condusă de președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitații A10 by Artmark.

Cât costă mașina condusă de fostul președinte al României?

Potrivit unui comunicat al Artmark, transmis vineri, 6 februarie 2026, autoturismul are un preț de pornire de 1.000 de euro și este inclus în selecția evenimentului „Time to Bid - Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, programat pentru 24 februarie, de la ora 18.00.



„Mașina condusă de președintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotărârii Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment”, precizează sursa citată.

În cadrul licitației este inclusă și o selecție de ceasuri și accesorii de lux din evenimentul „Time to Bid”, care reunește nume importante ale orologeriei internaționale, precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller și Vacheron Constantin, alături de piese cu un conținut semnificativ de aur, care sporește valoarea intrinsecă a loturilor.

Printre loturile-vedetă ale evenimentului se numără o serie de 11 ceasuri Rolex, inclusiv un Rolex Datejust II din aur și oțel, cu diamante, ceas bărbătesc realizat în 2023, cu un preț de pornire de 10.000 de euro. De asemenea, vor fi scoase la licitație un ceas Franck Muller Conquistador din aur, ceas bărbătesc de mână (2010), cu un preț de pornire de 27.000 de euro, un set de colecție format din colier și ceas Omega cu design Gilbert Albert, din aur, de damă (1964), cu un preț de pornire de 19.000 de euro, precum și un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediție limitată (nr. 48/100), ceas bărbătesc de mână (2008), cu un preț de pornire de 10.000 de euro.

Licitația se va desfășura atât cu participare fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe platforma Artmark Live.

Piesele incluse în licitație pot fi văzute într-o expoziție cu acces gratuit, deschisă până la data licitației la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: