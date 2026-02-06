TikTok riscă amenzi usturătoare pentru că „provocă dependență”

Platforma TikTok este acuzată, de către Comisia Europeană, că are un design care provoacă dependență, în special în rândul copiilor.

Comisia Europeană acuză rețeaua de socializare TikTok că are un design care provoacă dependență | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Comisia Europeană a cerut vineri, 6 februarie 2026, platformei sociale TikTok să-și modifice „designul care provoacă adicție”, acuzat că încalcă legislația digitală europeană, sub sancțiunea unor amenzi usturătoare, relatează AFP și dpa, citate de Agepres.ro.



Platforma TikTok, acuzată că dă dependență

„Dependența de rețelele sociale poate avea efecte negative asupra minții în dezvoltare a copiilor și adolescenților”, a declarat vineri vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen.

„În Europa, aplicăm legislația pentru a ne proteja copiii și cetățenii online”, a mai spus Virkkunen.

Printre caracteristicile despre care se spune că ar crea dependență se numără „scrollingul continuu, redarea automată, notificările push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat”, a declarat comisia.

Conform constatărilor preliminare, TikTok nu a reușit „să evalueze în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care provoacă adicție ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și adulților vulnerabili”.

TikTok riscă sancțiuni uriașe

TikTok poate acum să răspundă la concluziile comisiei pentru a-și exercita dreptul la apărare, a declarat comisia.

În cazul în care acuzațiile sunt confirmate de comisie, aceasta poate impune o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală totală.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: