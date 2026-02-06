Biletele pentru barajul cu Turcia s-au vândut în timp record!

Suporterii români au primit 2.130 de bilete pentru meciul cu Turcia, dar care s-au epuizat în 20 de secunde de la momentul în care au fost puse în vânzare.

Doar douăzeci de secunde au trecut de la momentul în care biletele pentru barajul cu Turcia au fost puse în vânzare s-au epuizat!

„Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site. Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!”, a transmis Federația, prin intermediul unui comunicat.

