Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027: când pot fi depuse cererile?

Proiectul privind calendarul înscrierii în învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2026-2027, a fost pus în consultare publică. Când pot fi depuse cererile de înscriere?

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027|Foto: edu.ro

Ministerul Educaţiei a pus în consultare publică, vineri, proiectul de ordin privind Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2026-2027.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027

De asemenea, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru copiii care frecventează grădinița recomandarea este eliberată de grădiniță, în baza unei solicitări adresate de părinți.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinți în acest sens.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor: 16-30 martie 2026.

Proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027|Sursa: edu.ro

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor cu un nivel de dezvoltare necorespunzător parcurgerii cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Când pot fi depuse cererile?

Potrivit proiectului, în perioada 31 martie - 6 mai, părinţii, tutorii legal instituiţi sau reprezentanţii legali vor putea completa cererile-tip de înscriere, fie online, fie la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

În aceeaşi perioadă, cererile-tip de înscriere pot fi depuse sau transmise la unitatea de învăţământ aleasă, împreună cu documentele necesare, în copie simplă, inclusiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declaraţia pe propria răspundere.

Proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027|Sursa: edu.ro

Pe 21 mai, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor afişa lista copiilor înmatriculaţi şi numărul de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere.

A doua etapă de înscriere se va desfăşura în perioada 25-29 mai. În acest interval, părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în prima etapă sau care nu au participat la aceasta vor depune sau transmite cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua.

Proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027|Sursa: edu.ro

La data de 16 iunie, fiecare unitate de învăţământ va afişa listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Conform documentului pus în consultare publică, în perioada 1-4 septembrie, inspectoratele şcolare vor centraliza şi vor soluţiona cererile părinţilor, tutorilor legal instituiţi sau reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ.

Proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027|Sursa: edu.ro

„Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului”, se arată în proiectul publicat de Ministerul Educației.

Forma finală a Calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS), potrivit Ministerului Educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: