Medicii se pregătesc de proteste! Ovidiu Bota (Sanitas Cluj): „Cel mai probabil, în februarie, vom intra în GREVĂ, dacă Guvernul nu se răzgândește”.

Activitatea medicală în spitale ar putea fi suspendată, dacă Guvernul nu renunță la tăierile de 10% în Sănătate și Asistență Socială. „Oamenii au optat pentru forma maximă de protest, adică greva generală”, spune Ovidiu Bota, lider Sanitas Cluj.

După protestele anunțate în Educație, și sindicaliștii din Sănătate anunță măsuri extreme dacă Guvernul nu va excepta domenii vitale de activitate de la tăierile promovate de premierul Ilie Bolojan.

„Toate categoriile de personal, de la brancardier până la medic, vor fi afectate de reducerea anvelopei salariale din Sănătate și Asistență Socială.

Ceea ce este oricum aberant, în contextul în care o parte din personalul medical – mai ales cei cu veniturile cele mai mici – a fost deja afectată de un pachet de măsuri, cel din iulie, cu privire la condițiile deosebit de periculoase și limitarea acelui spor la 300 de lei. Deci, o bună parte a colegilor noștri a fost afectată de o reducere a veniturilor, iar dacă premierul Bolojan mai vine cu un pachet de reduceri de 10%, lovește în aceeași oameni cu venituri diminuate”, a declarat pentru monitorulcj.ro președintele Sanitas Cluj, Ovidiu Bota.

Guvernul urmează să-și angajeze răspunderea pe noul pachet fiscal în 29 ianuarie.

Recent, Federația Sanitas a realizat un sondaj cu privire la nemulțumirile oamenilor din Sănătate și Asistență Socială, iar cei mai mulți dintre membrii de sindicat au optat pentru forma maximă de protest: greva generală.

După cum arată Ovidiu Bota, lider Sanitas Cluj, în urma dezbaterilor de luni din cadrul comisiei de Dialog Social s-a decis continuarea pașilor legali pentru declanșarea grevei.

„În cadrul Comisiei de Dialog Social de astăzi, am prezentat nemulțumirea membrilor de sindicat cu privire la tăierile preconizate. Sondajul nostru reflectă dorința covârșitoare a oamenilor pentru forma maximă de protest, adică greva generală. Evident, cu respectarea pașilor legali.

Cel mai probabil, în luna februarie, vom intra în grevă, dacă Guvernul nu se răzgândește cu privire la exceptarea Sănătății și a Asistenței Sociale”, a explicat Ovidiu Bota, președinte Sanitas Cluj, pentru monitorulcj.ro

Marți dimineața, reprezentanții Sanitas vor avea o întâlnire cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a discuta cu privire la nemulțumirile oamenilor. De asemenea, la nivel de federație, Sanitas va încerca și o întâlnire cu premierul sau un mesaj ferm cu privire la deschiderea conflictului de muncă la nivel național în cele două domenii de activitate – sănătate și asistență socială, care va fi transmis premierului Ilie Bolojan.

„În 2 februarie, vom avea un Consiliu Național în format fizic, la București, unde vom discuta pe marginea acestui subiect. Iar mâine, după dezbaterea cu ministrul Sănătății, vom avea o ședință online a Consiliului, pentru a adopta pașii următori dacă Guvernul nu renunță la aceste măsuri”, a adăugat Ovidiu Bota.

Declanșarea grevei generale poate duce la suspendarea activității medicale în spitale pe o perioadă nelimitată, cu excepția urgențelor.

După cum semnalează Ovidiu Bota, oamenii sunt forțați să facă față unor costuri în creștere, iar măsurile promovate de Guvernul Bolojan, menite să reducă deficitul și să relanseze creșterea economică, ar putea avea un efect contrariu: adâncirea sărăciei.

Astfel, în timp ce Austria aplică măsuri de sprijin pentru propriii cetățeni, noile măsuri fiscale promovate de Guvern vor lovi în categorii de personal extinse:

„Noi vrem să avem creștere economică, dar puterea de cumpărare scade, prețurile la energie cresc, cheltuielile cresc, în unele situații impozitele sunt și cu 100% mai mari, și atunci de unde să aibă omul de rând nu să-și plătească cheltuielile, ci să supraviețuiască?! Spre exemplu, Austria reduce TVA-ul la 5% la produsele de bază și reduce costurile la electricitate. Adică vin cu măsuri de protecție pentru populație, iar nu prin a-și împovăra propriii cetățeni. În România, rata de sărăcie se va acentua față de situația din prezent”, avertizează liderul Sanitas Cluj, Ovidiu Bota.

La începutul lui iulie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament, pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. În continuare, Guvernul își menține intenția de angajare a răspunderii pe noul pachet fiscal, cu impact direct asupra administrației, educației, sănătății și asistenței sociale.

