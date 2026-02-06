Bolojan informează CCR cu privire la riscurile amânării deciziei de modificare a pensiilor magistraților: România va pierde 231 de milioane de euro

Amânarea deciziei privind pensiile magistraților va duce la pierderea a sute de milioane de euro, bani europeni. Premierul Ilie Bolojan a informat Curtea Constituțională asupra riscurilor pentru statul român.

Bolojan informează CCR despre riscul pierderii a peste 230 de milioane de euro, bani europeni, din cauza amânării deciziei privind pensiile magistraților| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituțională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților, notează Agerpres.ro

Premierul Ilie Bolojan anunțase miercuri că va informa Curtea Constituțională cu privire la impactul pe care l-ar putea avea amânarea acestor decizii.

Joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, arăta că „cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți de către Comisia Europeană”.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, iar statul român a avut termen până în 28 februarie 2025 pentru adoptarea modificărilor legislative.

Avertismentul lui Bolojan: Există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fondurile din PNRR

Potrivit prim-ministrului, în situația în care CCR va amâna pronunțarea unei decizii, există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

„Mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii.(…).Au fost aceste amânări în cascadă. În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Și cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a declarat, miercuri, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a reamintit că accesarea fondurilor din PNRR este condiționată de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească.

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci, ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”, a adăugat premierul.

Vineri, 16 ianuarie, Curtea Constituțională a României a amânat pentru data de 11 februarie deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

