CFR renunță la încă un jucător chiar înaintea derby-ului cu „U” Cluj! Jucătorul va continua în Superligă.

CFR Cluj s-a despărțit astăzi de jucătorul Alexandru Țîrlea (25 de ani)

Alexandru Țîrlea / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Crescut la academia celor de la Real Madrid, Țîrlea a ajuns în România la începutul anului trecut după ce ultima oară evoluase pentru Gimnastic, echipă din al treilea eșalon spaniol.

Jucătorul nu s-a impus la CFR Cluj în mandatele lui Dan Petrescu și Andrea Mandorlini și nu a fost o soluție de bază pentru ardeleni nici de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică a echipei.

Cu doar un meci bifat în acest sezon pentru vișinii, Țîrlea a decis să plece din Gruia în această perioadă de mercato. El își va continua cariera la Metaloglobus, ultima echipă clasată în Superligă.

„Mult succes, Alexandru Țîrlea! Cluburile CFR 1907 Cluj și Metaloglobus au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului lateral Alexandru Țîrlea la formația bucureșteană până la finalul acestui sezon! Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, au anunțat cei de la CFR Cluj prin intermediul paginii de Facebook.

