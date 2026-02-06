  • Flux RSS
Școala din Râșca, reabilitată cu 200.000 de lei, bani de la Consiliul Județean Cluj

Scoala Gimnazială Râsca a fost reabilitată cu 200.000 de lei. Banii pentru lucrări au fost alocați de Consiliul Județean Cluj.

Școala Gimnazială Râșca, reabilitată cu 200.000 de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj Școala Gimnazială Râșca, reabilitată cu 200.000 de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

 

 


 

Primăria Râșca a finalizat recent lucrările de reparații la Școala Gimnazială din localitatea de reședință a comunei.


 

 


În acest scop, 200.000 de lei au fost alocați de Consiliul Județean Cluj pentru rezolvarea unor disfuncționalități care au pus în pericol desfășurarea procesului educațional, în special pe perioada sezonului rece:

  • centrală termică nefuncțională
  • infiltrații de apă
  • pardoseli crăpate
  • tencuială exterioară deteriorată
  • sistem de scurgere a apei de ploaie degradat etc

„Ne-am implicat în mod direct pentru rezolvarea acestor probleme care afectau siguranța, confortul și sănătatea elevilor școlarizați în cadrul acestei școli din zona de munte a județului. Cei 200 de mii de lei alocați din fondul de rezervă au contribuit la crearea unui mediu de învățare mai sigur și confortabil, fără teama frigului și a posibilelor accidentări”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.


Centrală nouă la Scoala din comuna clujeană Râșca

Investiția a vizat, în principal, asigurarea condițiilor termice minime necesare pentru buna desfășurare a actului educațional. 

Concret, din banii Consiliului Județean a fost achiziționată o centrală termică nouă, cu o putere de 110 kW, care a fost deja montată și care asigură confortul termic optim pentru elevi și cadre didactice. De asemenea, au mai fost realizate:


  • lucrări de schimbare a parchetului în sălile de clasă și a gresiei de pe holuri și scări
  • reabilitarea fațadei
  • înlocuirea sistemului de scurgere a apei
  • realizarea de alei pavate în curtea școlii etc.

