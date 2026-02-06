Majorarea TVA alimentează dezechilibrele economice: statul încasează mai mulți bani, dar consumul populației scade semnificativ

Majorarea cotelor de TVA din august 2025 a fost transferată în bună măsură asupra prețurilor de consum, semnala Banca Națională a României în toamna anului trecut. Astfel, deși încasările statului au crescut, românii au strâns cureaua, iar consumul a scăzut drastic.

În lipsa unor reforme concrete de reducere a cheltuielilor, tăierile aplicate de Guvern și majorarea cotelor de TVA la 21% și 11% au adâncit dezechilibrele economice: românii au plătit mai mult, încasările statului au crescut, dar consumul a scăzut semnificativ.

Astfel, în 2025, statul a încasat 133 de miliarde de lei, un plus de 10% față de acceași perioadă din 2024, însă consumul s-a prăbușit, notează Antena3CNN.

De asemenea, majorarea accizelor la carburanți a dus la scumpiri mari la pompă.

În ianuarie, litrul de motorină era de 7,48 lei, iar statul încasa 49% din această sumă. La finalul lunii trecute, litrul a ajuns la 8 lei, iar încasările statului au urcat la 55% din prețul final prin accize, dar și alte taxe.

Însă, după majorarea taxelor consumul s-a prăbușit. Din luna august a avut loc o scădere constantă, în contextul în care economia României se bazează foarte mult pe consum.

În august 2025, Guvernul majora cota standard de TVA de la 19% la 21%, măsură ce a vizat majoritatea bunurilor și serviciilor. Cota redusă de TVA pentru medicamente, alimente și servicii a crescut de la 9% la 11%.

De asemenea, o altă măsură a vizat aplicarea contribuției de asigurări de sănătate de 10% (CASS) pentru pensiile peste 3.000 de lei.

