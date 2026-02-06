Bilanț alarmant al accidentelor rutiere în Cluj. Câți oameni au murit? Maria Forna: „Neatenția ne poate costa totul”.

Anul trecut, în județul Cluj au avut loc peste mai mult de 1.000 de accidente rutiere, bilanțul este unul alarmant.

Peste 1.000 de accidente rutiere s-au petrecut în județul Cluj în 2025 | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă

Prefectura Județului Cluj a transmis că statisticile din anul 2025 sunt alarmante și ne arată o realitate cruntă pe drumurile din județul Cluj.

Potrivit instituției, nu sunt doar cifre, sunt vieți pierdute, familii distruse și destine frânte.

În 2025, în județul Cluj au fost înregistrate 1.067 accidente de circulaţie

176 dintre acestea sunt raportate ca accidente rutiere grave

peste 50 de decese înregistrate

polițiștii rutieri clujeni au efectuat 3.148 de acțiuni de control

au fost constatate 1.578 de infracțiuni şi aplicate 39.695 sancţiuni contravenționale

2.914 permise de conducere au fost reţinute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce

au fost retrase 1.839 de certificate de înmatriculare

Prefect Maria Forna: „Neatenția ne poate costa totul”

„În spatele fiecărui număr se află o tragedie care putea fi evitată. Este nevoie de o schimbare profundă în comportamentul fiecăruia dintre noi. Indiferent dacă suntem șoferi, pietoni, bicicliști sau trotinetiști, siguranța individuală și a celorlalți participanți la trafic depinde de deciziile pe care le luăm. Prevenția și conștientizarea sunt singurele căi prin care putem opri aceste statistici negre. Haideți să facem din siguranța rutieră o prioritate absolută. Alege viața! Fii responsabil la volan, pe trecerea de pietoni sau pe bicicletă. Un moment de neatenție poate costa totul”, a declarat prefectul Maria Forna, citată într-un comunicat al Prefecturii Cluj, publicat pe pagina de Facebook a instituției, vineri, 6 februarie 2026.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost:

viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum

sau neadaptată la condiţiile de drum indisciplină pietoni, abateri săvârșite de bicicliști și conducători de trotinete, neacordarea de prioritate vehiculelor și neacordare prioritate pietoni

consumul de alcool sau de substanțe interzise

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: