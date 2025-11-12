Nicușor Dan, discuții cu liderii Coaliției și magistrații pe tema pensiilor speciale. România riscă să piardă bani europeni dacă nu adoptă reforma la timp.

Președintele Nicușor Dan a convocat, miercuri, liderii Coaliției de guvernare și reprezentanți ai magistraților pentru continuarea discuțiilor cu privire la pensiile speciale. Statul român poate pierde peste 200 de milioane de euro dacă nu adoptă reforma care modifică pensiile din justiție.

Nicușor Dan, discuții cu liderii Coaliției și magistrații pe tema pensiilor speciale| Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan se întâlnește, miercuri, la ora 16:00, cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea este programată după ce marți șeful statului a avut o discuție privind pensiile procurorilor și judecătorilor cu liderii partidelor de guvernare, notează Agerpres.ro

Nicușor Dan, discuții cu liderii Coaliției și magistrații pe tema pensiilor speciale

Înaintea acesteia, președintele României afirmat că pensiile magistraților au devenit subiect de „campanie politică”, iar procurorii și judecătorii sunt „vinovați de serviciu”.

„Din cauza acestei campanii politice, ei (magistrații - n.red.) au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a declarat șeful statului.

Vinerea trecută, șeful statului a afirmat că discuțiile pe această temă se apropie de „un compromise”.

„Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuție și evident că n-o să vă spun eu acum care este poziția fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul 2026”, a spus Nicușor Dan atunci.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, președintele a transmis că „trebuie fim optimiști” în această privință.

Discuția convocată de președintele Nicușor Dan vine în contextul în care Curtea Constituțională (CCR) a publicat la finalul lunii octombrie motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan pentru modificarea pensiilor magistraților. Potrivit judecătorilor CCR, legea a fost declarată neconstituțională din cauza faptului că Executivul nu a așteptat destul de mult timp pentru avizul Consiliului Suprem al Magistraturii.

Conform termenului limită impus de Comisia Europeană (CE), România trebuie să adopte legea pensiilor magistraților până în 28 noiembrie 2025. În caz contrar, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Conform proiectului inițial asumta de Guvernul Bolojan, pensia maximă în cazul magistraților era stabilită la 70% din ultimul salariu net, iar vechimea minimă în muncă era majorată la 35 de ani.

