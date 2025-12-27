Zi importantă la CCR privind reforma pensiilor magistraților: Decizia judecătorilor constituționali, în contextul protestelor pe tema justiției

Judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța, duminică, asupra reformei pensiilor magistraților, lege pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Decizia a fost amânată anterior de judecătorii constituționali.

Miza este cu atât mai importantă cu cât mii de oameni au protestat în Cluj, dar și în alte orașe din țară împotriva „justiției capturate”.

În 10 decembrie, după mai multe ore de dezbateri, CCR a amânat decizia de modificare a pensiilor magistraților. Noul termen a fost fixat pentru duminică, 28 decembrie.

În 28 decembrie, când a fost stabilit noul termen, se va împlini o lună de când România trebuia să adopte aceste modificări la pensiile magistraților, pentru a primi de la Comisia Europeană 231 milioane de euro prin PNRR.

Înalta Curte a depus sesizare la CCR pe legea pensiilor speciale

Anterior, judecătorii de la Instanța supremă au decis, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților.

Printre motivele invocate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) se regăsesc asemenea aspecte, precum:

*discriminarea magistraților față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;

*încălcarea brutală a independenței justiției;

*eliminarea de facto a pensiei de serviciu pentru magistrați;

*încălcarea standardelor internaționale statuate prin jurisprudența CJUE și CEDO;

*încălcarea caracterului obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale;

*utilizarea unor termeni ambigui și neclari și lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate și previzibilitate într-un stat de drept.

Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Amânarea deciziei de către CCR a venit într-un context care a tensionat opinia publică: în urma publicării documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, mii de oameni au ieșit în stradă în Cluj și alte orașe din țară pentru o justiție independentă.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. Curtea Constituțională a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

