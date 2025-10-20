Motivarea CCR în cazul respingerii legii de modificare a pensiilor magistraților: „Guvernul, obligat să respecte termenul legal pentru emiterea avizului de către CSM”

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

Cum motivează Curtea Constituțională respingerea modificării pensiilor magistraților?|Foto: ccr.ro

Potrivit unei informări publicate, luni seara, de CCR, judecătorii constituționali au admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.

CITEȘTE ȘI:

CCR a declarat NECONSTITUȚIONALĂ reforma pensiilor speciale pentru magistrați

CCR invocă argumentul legat de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Motivarea CCR în cazul respingerii legii de modificare a pensiilor magistraților: „Guvernul, obligat să respecte termenul legal pentru emiterea avizului de către CSM”

În același timp, potrivit motivării publicate de CCR, cei 9 judecători constituționali invocă critici de neconstituționalitate extrinseci, adică legate de forma legii, nu de conținut, care nu a făcut obiectul analizei.

Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art. 114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii, a stabilit CCR.

„Lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”, a explicat instanța constituțională în textul motivării.

Curtea Constituțională a mai constatat că, de vreme ce Legea 305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, „Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”.

CCR a constatat, cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinseci, că angajarea răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună, asupra unui proiect de lege este un aspect de natură constituțională al raporturilor dintre Guvern și Parlament, realizându-se, astfel, atât controlul parlamentar, cât și actul de legiferare în sine.

„Reglementările adoptate fac obiectul unui singur proiect de lege, au un obiect și scop unitar, respectiv măsuri referitoare la reforma pensiilor de serviciu din sistemul justiției. Urgența și necesitatea adoptării legii au avut în vedere evitarea accentuării dezechilibrului bugetar și a obligațiilor asumate prin cadrul normativ pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență”, au indicat judecătorii constituționali.

Conform CCR, caracterul succesiv al unor reforme sau evoluții legislative nu este în sine contrar securității juridice atât timp cât Parlamentul urmărește în mod coerent atingerea unei finalități raționale, care să integreze în mod organic soluțiile legislative promovate în dreptul pozitiv.

„Securitatea juridică nu respinge evoluțiile legislative, chiar dacă acestea sunt rezultatul unor modificări succesive a legilor, din contră, le permite cu condiția ca acestea să nu aibă o succesiune rapidă în timp și să nu vădească un element arbitrar sau să pună în pericol drepturile sau libertățile fundamentale ori standarde, principii, valori constituționale. Mai mult, nicio prevedere constituțională nu stabilește o interdicție temporală în privința Parlamentului de a legifera succesiv într-un anumit domeniu”, au mai explicat judecătorii CCR.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: