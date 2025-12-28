Ninsoare slabă și cer noros la Cluj. Prognoza meteo pentru 28 decembrie 2025

Meteorologii au anunțat ninsoare la Cluj, duminică, 28 decembrie 2025.

Temperatura maximă va fi de 1 grad Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 28 decembrie 2025.

Temperatura minimă va fi de minus 3 grade Celsius.

Meteorologii au anunțat cer mai mult noros la Cluj-Napoca și ninsoare slabă.

Reamintim faptul că în mare parte a județului Cluj este valabil un cod portocaliu de vânt puternic și ninsori până luni, 29 decembrie 2025, ora 21.00.

„(…) până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla cu viteze în general de 40... 60 km/h, amplificând senzația de frig”, a transmis ANM.

