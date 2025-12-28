Scade suma pentru care nu plătesc impozit cei cu salariul minim. Cât va fi de la jumătatea lui 2026?

Odată cu creșterea salariului minim pe economie, angajații care încasează acest venit vor beneficia de o scutire mai mică pentru impozit.

Cei cu salariul minim pe economie vor beneficia de facilități fiscale și în 2026, dar mai reduse de la jumătatea anului viitor | Foto: monitorulcj.ro

Salariații cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată vor beneficia de menținerea facilităților fiscale până la finalul lui 2026, în anumite condiții, conform proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, publicat luni seara de Ministerul Finanțelor.

„Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaților cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin act normativ, se propune menținerea măsurii potrivit căreia, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 de lei, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026, în anumite condiții, prin derogare de la prevederile Titlului IV și V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri și alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Măsura se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care: venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 - 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 - 31 decembrie 2026.

Totodată, se propune, între condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ, ca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, să nu fie diminuat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și data de 31 decembrie 2026, pentru a atinge nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vederea aplicării acestui regim fiscal, precizează inițiatorii proiectului.

Potrivit sursei citate, de această măsură beneficiază și persoanele nou angajate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

„Reglementările sunt aplicabile, în perioada în care salariul de încadrare este menținut la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, stabilit prin hotărârea Guvernului, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, inclusiv', se menționează în document.

De asemenea, facilitatea fiscală se acordă în aceleași condiții și veniturilor din salarii și asimilate salariilor astfel cum sunt definite de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu.

„În cazul în care facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare unei perioade din lună, pentru stabilirea sumei reprezentând venituri pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, se determină proporția dintre numărul de zile lucrătoare aferente perioadei în care contractul individual de muncă/raportul de serviciu este în derulare în perioada de acordare a facilității și numărul de zile lucrătoare din luna respectivă”, se precizează în nota de fundamentare.

Totodată, se mai propune ca suma de 300 lei, respectiv suma de 200 lei să fie diminuată proporțional cu numărul de zile din lună în care angajații realizează venituri din salarii și asimilate salariilor al căror nivel îndeplinesc condițiile cumulative propuse, respectiv nivelul salariului de bază lunar brut sau al soldei lunare, după caz, stabilit/ă potrivit contractului individual de muncă/raportul de serviciu, fără a include sporuri și alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și nivelul maxim al venitului brut din salarii și asimilate salariilor realizat de angajații vizați să nu depășească suma 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 - 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 - 31 decembrie 2026.

Proiectul mai prevede ca, prin derogare de la anumite prevederi (...) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2026, inclusiv, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile (...) din Legea menționată se diminuează cu suma de 300 lei lunar pentru veniturile aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2026, respectiv cu suma de 200 lei lunar pentru veniturile aferente perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2026.

„Pentru acordarea facilității fiscale referitoare la neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 300 lei/lună, respectiv a sumei de 200 lei/lună se propune ajustarea plafonului lunar de 4.300 lei, respectiv a plafonului lunar de 4.600 lei, reprezentând venit brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în sensul excluderii de la calculul acestuia a contravalorii tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță, respectiv a indemnizației de hrană, după caz, acordate potrivit legii”, se mai arată în nota fundamentare care însoțește proiectul.

