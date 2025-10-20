Nicușor Dan: „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate”. Ce urmează după decizia CCR?

Chiar dacă judecătorii CCR au declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, președintele Nicușor Dan spune că proiectul rămâne unul prioritar.

Nicușor Dan: „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate”| Foto: presidency.ro

Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, a declarat luni președintele Nicușor Dan, după ce Curtea Constituțională a României a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

„Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale - pensia egală cu salariul - pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, spune președintele Nicușor Dan.

Conform președintelui României, trebuie redactat un nou text legislativ care să țină cont de decizia de azi a Curții Constituționale.

„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților.

Nicușor Dan: „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate”|Foto: Nicușor Dan - Facebook

Decizia CCR prin care reforma pensiilor magistraților a fost respinsă vine în contextul măsurilor dure de austeritate impuse de Guvernul Bolojan și care au intrat în vigoare din august 2025.

Astfel, în timp ce populația trebuie să suporte scumpirile cauzate de inflație și majorările de taxe, inclusiv creșterea TVA-ului, judecătorii Curții Constituționale au respins proiectul privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor.

Anterior, Curtea Constituțională a amânat de două ori, pe 24 septembrie și pe 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților și pe noile taxe și măsuri fiscale.

Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraților a declanșat un protest susținut al magistraților de la Curtea de Apel Cluj și de la instanțele din țară, prin suspendarea activității.

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului pentru angajarea răspunderii privind proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că magistrații români ies la pensie la 48 - 49 de ani și o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000 - 40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

