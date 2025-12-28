Turiștii străini au „spart” peste 2 miliarde de lei în România în ultimele 3 luni din 2025. Pe ce și-au cheltuit banii?

Turiștii străini au cheltuiti peste 2,2 miliarde de lei în România în ultimele trei luni din acest an.

Turiștiii străini nu s-au sfiit să cheltuie bani mulți în România în ultimele 3 luni din 2025 | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Turiștii nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea din acest an, peste 1,183 miliarde lei, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Conform sursei citate, numărul total al turiștilor nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul III 2025, a fost de 756.600, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 2,245 miliarde lei.

Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în perioada menționată, 41,8% au călătorit în scop profesional și de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 52,7% din totalul cheltuielilor, respectiv 1,183 miliarde lei.

Din totalul cheltuielilor în scop profesional și de afaceri, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,3%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (92,7% din totalul cheltuielilor pentru cazare).

Cheltuielile turiștilor nerezidenți în restaurante și baruri au fost de 17,1%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,8% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 52,6% au fost destinate cumpărării alimentelor și băuturilor, iar 28,9% pentru cadouri și suveniruri.

Turiștii străini, amatori păcănele în România

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 66,6% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracții, târguri, cazinouri și săli de jocuri mecanice au reprezentat 29,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenți în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular (58,2% din numărul total de turiști nerezidenți), dintre acestea evidențiindu-se călătoriile pentru vacanțe (67% din totalul călătoriilor în scop particular). Cheltuielile turiștilor nerezidenți sosiți în România în scop particular au reprezentat 47,3% din totalul de cheltuieli, respectiv 1,061 miliarde lei.

Cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor efectuate de turiștii nerezidenți sosiți în România în scop particular o reprezintă cea pentru cazare (43,6%), din cadrul acestui tip de cheltuieli, fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (82,7% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile pentru cumpărături au fost de 18,2%, iar cele pentru restaurante și baruri au reprezentat 17,9%, din totalul cheltuielilor în scop particular. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 36,2% au fost destinate atât pentru cumpărarea alimentelor și băuturilor, cât și pentru cumpărarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, iar 27,6% pentru cumpărarea de cadouri și suveniruri.

Cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracții, târguri, cazinouri și săli de jocuri mecanice au reprezentat 42,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere, iar cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 61,1% din totalul cheltuielilor pentru transport.

Din totalul turiștilor nerezidenți sosiți în România în trimestrul III 2025, 47,1% și-au organizat singuri sejurul, 30,9% și-au organizat sejurul printr-o agenție de turism, 13,9% au optat pentru alte modalități de organizare a călătoriei (cum ar fi cele organizate prin sindicat), în timp ce 8,1% și-au organizat călătoria atât pe cont propriu cât și printr-o agenție de turism.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul, folosit de 76,3% din numărul total de turiști, în timp ce 16,1% au utilizat autoturisme proprii, 6,6% autocare și autobuze, 0,8% au sosit cu alte mijloace de transport (autoturisme închiriate, motociclete etc.), în timp ce 0,2% au utilizat trenul.

Numărul turiștilor nerezidenți cazați în unitățile de cazare privată (apartamente și camere de închiriat) în trimestrul III 2025 a fost de 76.000 mii, cheltuielile acestora în România fiind de 74,8 milioane lei. Din totalul cheltuielilor efectuate în România de turiștii nerezidenți cazați în unitățile de cazare privată se evidențiază: cheltuielile făcute în baruri și restaurante (30,4%), cheltuielile pentru cazare (30,1%), cheltuielile pentru transport (17,8%) și cheltuielile pentru cumpărarea de produse pentru folosință personală (13,3%).

Din totalul turiștilor nerezidenți cazați în unitățile de cazare privată (apartamente și camere de închiriat), 89,6% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 10,4% pe cel profesional. Din călătoriile în scop particular, o pondere mai importantă au avut-o călătoriile pentru vacanțe (85,4%), iar din cele în scop profesional și de afaceri, călătoriile pentru afaceri (52,5%).

Turiștii nerezidenți cazați în unitățile de cazare privată (apartamente și camere de închiriat) și-au organizat în mare parte pe cont propriu călătoria în România (53,8% din total). Ca mijloc de transport au ales autoturismul propriu (45,4%), avionul (41,6%), autocarul sau autobuzul (11,6%) și trenul (1,4%).

