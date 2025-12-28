Pană de curent în mai multe localități din Cluj din cauza codului portocaliu de vânt puternic. Prefectul Maria Forna: „Toate echipele DEER, în teren pentru a rezolva situația”.

Mai multe localități din județul Cluj au rămas fără curent electric, duminică, 28 decembrie 2025, din cauza codului portocaliu de vânt puternic și ninsori.

Din cauza codului portocaliu de vreme rea, mai multe localități din județul Cluj au rămas fără energie electrică duminică seara, 28 decembrie 2025.

Potrivit primelor consultări pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER), în județul Cluj, la ora 20.37 apar 26 de întreruperi de energie electrică pe unele străzi în:

Cluj-Napoca

Cojocna

Baciu

Aschileu

Bonțida

Mintiu Gherlii

Jucu

Apahida

Iclod

Săvădisla

Țaga

Valea Ierii

Gilău

Dej

Vultureni

Florești

Chinteni

Iara

Prefectul județului Cluj, Maria Forna a transmis că echipele DEER au intervenit pentru a soluționa penele de curent

„Din discuțiile purtate cu conducerea DEER, în acest moment există localități la nivelul județului Cluj fără energie electrică. Situația este generată de condițiile meteorologice, respectiv vântul puternic. Județul Cluj este sub cod portocaliu. Toate echipele DEER sunt pe teren și se depun eforturi pentru a remedia situația. În cel mai scurt timp, DEER va emite un comunicat de presă cu zonele afectate și măsurile dispuse”, a transmis Maria Forna, duminică seara, 28 decembrie 2025.

„Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore (cod roșu, portocaliu și galben de vijelii, ninsori abundente, viscol, polei și ceață), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Distribuție Energie Electrică Romania (DEER)

Echipele operative DEER sunt mobilizate pe teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme, în județele:

Județul Cluj: Buscat, Muntele Mare, Valea Ierii, Apahida, Sânnicoară, Iara (2.450 utilizatori)

Județul Sălaj: Sici, Badacini (469 utilizatori)

Județul Brașov: Paraul Rece, Rasnov, Fiser, Roades, Bunesti, Crit, Cincu (1.180 utilizatori)

Județul Covasna: Arcus, Sugas Bai (144 utilizatori)

Județul Mureș: Santioana, Mureni, Fereag, Boiu (285 utilizatori)

udețul Prahova: Sinaia (telecabina, Babele, releu Costila), Varbilau, Bertea, Stefesti, Alunis, Azuga (6166 utilizatori)”, a transmis DEER, potrivit unei postări de Facebook pe pagina companiei.

