PSD vrea majorarea pensiei magistraților la 75% din salariu și creșterea perioadei de tranziție pentru vârsta de pensionare la 15 ani. Grindeanu: „Acest demers trebuie dus până la capăt”

După respingerea legii privind pensiile magistraților la CCR, PSD vine cu propriile propuneri pentru „deblocarea” situației. Sorin Grindeanu a purtat discuții separate „cu toți actorii relevanți din justiție” pentru elaborarea „rapidă” a unui proiect de lege privind pensiile magistraților.

PSD vine cu propria propunere pentru pensiile magistraților: 75% din salariu și creșterea perioadei de tranziție pentru vârsta de pensionare la 15 ani

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că a început consultările cu actorii relevanți din justiție în vederea elaborării „rapide” a unui proiect de lege privind pensiile magistraților.

PSD vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariu, față de 70%, cât era în legea Bolojan. De asemenea, social-democrații propun ca perioada de tranziție pentru vârsta de pensionare în cazul magistraților să crească de la 10 la 15 ani, potrivit Hotnews.ro

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție. În consecință, legea de modificare a pensiilor magistraților a fost respinsă de judecătorii constituționali.

„Dialog constructiv, astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție. Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților, care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională”, a anunțat liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La dezbaterea privind proiectul pensiilor magistraților, respins de CCR, au participat președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și procurorul general Alex Florența.

Întâlnirea vine în contextul în care PSD ceruse în coaliție crearea unui grup de lucru, aspect refuzat de premierul Ilie Bolojan și partidele din Coaliția de guvernare.

Pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, social-democrații propun două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR, notează sursa citată:

*Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

*Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

Critici la adresa premierului

În mesajul său, Grindeanu a continuat atacul la premierul Bolojan și a susținut că „demersul trebuie dus până la capăt”.

„Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție”, a notat Grindeanu în mesajul citat.

După decizia de luni a Curții Constituționale, Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan în contextul în care propunerea sa în coaliție pentru crearea unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților a fost respinsă.

