Zelenski, „popas” în Canada înaintea întâlnirii decisive cu Donald Trump. Președintele Ucrainei: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”.

Înaintea întâlnirii decisive cu Donald Trump pentru pacea din Ucraina, Volodimir Zelenski a făcut o escală în Canada și a primit sprijin din partea europenilor.

Premierul Canadei, Mark Carney (stânga), alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (dreapta)| Foto: president.gov.ua

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump, notează AFP, citat de Agerpres.ro.

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, cu puțin timp înainte de călătoria președintelui ucrainean, atacuri aeriene rusești masive au vizat capitala Kiev și regiunea înconjurătoare, făcând doi morți, aproximativ 40 de răniți și lăsând peste un milion de locuințe fără electricitate.

Zelenski: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”

Aceste noi bombardamente arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski furios.

Mai târziu, în timpul unei videoconferințe între șeful statului ucrainean și principalii lideri europeni cheie, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că aceste atacuri ilustrează 'contrastul dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani”.

Țările europene, Canada, UE și NATO l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor deplin” înainte de discuțiile sale programate duminică, în Florida, cu președintele american, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Acesta din urmă a afirmat că eforturile europenilor și ale Canadei pentru „o pace dreaptă și durabilă în Ucraina” vor fi desfășurate 'în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

„Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă și durabilă care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a adăugat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

La rândul său, premierul canadian Mark Carney a insistat, în timp ce îl primea pe Zelenski în Noua Scoție, că orice „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina poate fi stabilită doar dacă „Rusia este dispusă să coopereze”.

„Trebuie să punem capăt acestui război și, pentru asta, avem nevoie de două lucruri: să punem presiune asupra Rusiei și să oferim un sprijin suficient de puternic Ucrainei”, a insistat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump pentru a discuta „chestiuni sensibile” cum sunt soarta regiunii miniere Donbas din estul Ucrainei și garanțiile de securitate occidentale pentru Kiev, în cadrul negocierilor privind planul american de a pune capăt conflictului.

Acest lucru vine după ce, în noaptea vineri spre sâmbătă, capitala Ucrainei și zonele înconjurătoare au fost ținta a cel puțin 519 drone și 40 de rachete, dintre care 474, respectiv 29 au fost neutralizate, potrivit forțelor aeriene.

Aceste atacuri, la fel ca și cele precedente, au vizat infrastructuri energetice.

În consecință, a deplâns compania de electricitate DTEK, peste un milion de gospodării au rămas fără electricitate.

Ministerul rus al Apărării a anunțat în același timp că peste 230 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra Rusiei sâmbătă.

Pe de altă parte, armata rusă, care și-a accelerat avansurile pe front în ultimele luni, a revendicat cucerirea orașului Mîrnohrad, din provincia ucraineană Donețk (est), și localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie (sud).



Volodimir Zelenski și Donald Trump vor discuta în Florida despre planul american prezentat de Washington în urmă cu aproape o lună. Președintele ucrainean a dezvăluit săptămâna aceasta versiunea revizuită a acestui document, după negocieri dure cu Kievul.

Această nouă versiune propune înghețarea frontului pe pozițiile actuale, fără a oferi o soluție imediată la revendicările teritoriale ale Rusiei, având în vedere că Rusia controlează aproximativ 19% din Ucraina.

Noul document abandonează două cerințe cheie ale Kremlinului: retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk și un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Ucrainei de a nu adera la NATO.

În aceste condiții, aprobarea acestui acord de către Moscova pare puțin probabilă. Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a acuzat vineri Kievul și aliații săi europeni că încearcă să „torpileze” negocierile și a cerut o revenire la acordurile anterioare, deoarece în caz contrar „nu se poate ajunge la niciun acord”.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm pe cale militară”, a avertizat sâmbătă Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski „nu are nimic până când nu-mi dau acordul” a avertizat la rândul său Donald Trump cu o zi înainte. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, cu care plănuiește să vorbească „în curând”, a adăugat el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: