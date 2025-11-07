Patru judecători CCR, care nu au fost de acord cu respingerea legii privind pensiile magistraților, demontează argumentele majorității PSD

Patru judecători CCR - Asztalos Csaba, Simina Tănăsescu, Dacian Dragoș și Laura Scântei, demontează argumentele majorității PSD din această curte, prin care a fost blocată reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Patru judecători CCR demontează argumentele prin care a fost blocată reforma pensiilor speciale|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai mult, cei patru magistrați acuză CSM, într-o așa-numită opinie separată, de „colaborare loială”, informează Defapt.ro

Dar ei amintesc și faptul că CCR a încălcat acum propriile decizii, mai vechi:

„Curtea Constituţională a statuat - în mod constant până la prezenta decizie adoptată cu majoritate de voturi - și că lipsa avizului din partea autorităţilor publice solicitate să îl emită nu conduce în mod automat la neconstituţionalitatea legii asupra căreia acesta nu a fost dat, întrucât ceea ce prevalează este obligaţia Guvernului de a-l solicita. Împrejurarea că autoritatea care trebuie să emită un astfel de aviz, deşi i s-a solicitat, nu şi-a îndeplinit această atribuţie constituie o înţelegere greşită a rolului său legal şi constituţional, fără a fi însă afectată constituţionalitatea legii asupra căreia nu a fost dat avizul”, se arată în opinia separată a celor patru judecători constituționali, citată de Defapt.ro

Patru judecători CCR demontează argumentele prin care a fost blocată reforma pensiilor speciale

„În lumina condițiilor constituționale ale angajării răspunderii și calendarului menționat, perioada de așteptare a inițiatorului (22-29 august) poate fi apreciată ca fiind rezonabilă. Guvernul avea competența legală de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu chiar în lipsa comunicării avizului consultativ al CSM, întrucât acesta fusese solicitat de inițiator potrivit legii.

Absența unui aviz în acest termen (30 august-1/3 septembrie) se înscrie în coordonatele nerespectării atribuției legale a CSM de avizare ceea ce reflectă și o lipsă de colaborare loială a autorității avizatoare, CSM, în cadrul procesului de legiferare.

Prin urmare, legea criticată nu încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin. (4) din Constituție, sub aspectul solicitării avizului Consiliului Superior al Magistraturii și a adoptării legii în lipsa acestui aviz”, scriu cei patru judecători CCR.

Ei contrazic argumentul majorității PSD, care a respins noile modificări cerute de Guvern la pensiile speciale ale magistraților pe motiv că Executivul nu a așteptat timp de 30 de zile după avizul CSM.

Legea privind reforma pensiilor magistraților a fost respinsă de cinci judecători, respectiv:

*Cristian Deliorga,

*Gheorghe Stan,

*Bogdan Licu,

*Mihai Busuioc,

*Mihaela Ciochină.

Primii patru au fost propuși de PSD în funcția de judecător, în timp ce Mihaela Ciochină a fost propusă de fostul președinte Klaus Iohannis.

Alți patru judecători - Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian - au făcut opinie separată, în sensul că nu au fost de acord ca legea să fie respinsă pentru că lipsea avizul CSM.

CSM nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului legii privind pensiile magistraților

„Guvernul și-a îndeplinit obligația legală de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu”, se mai afirmă în opinia separată publicată de cei patru judecători ai Curții Consituționale.

Cei patru judecători punctează că CSM a fost preocupat de greva ilegală a magistraților, nu să avizeze proiectul Guvernului:

„Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit și a hotărât convocarea adunărilor generale al judecătorilor și procurorilor, fapt ce a rezultat în adoptarea de către acestea a unor declarații comunicate public, dar nu și în redactarea și transmiterea unui aviz către Guvern. Avizul nu a fost adoptat/comunicat Guvernului nici înainte de depunerea proiectului de lege la Parlament, nici ulterior acestui moment”.

