Clujenii, așteptați de Revelion în Piața Unirii pentru un show de lumini și drone. Emil Boc: „Să trăim trecerea în Noul An într-o atmosferă caldă, de sărbătoare’’.

Clujenii sunt invitați să petreacă noaptea dintre ani în Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca, unde se vor putea bucura de un show de lumini și drone.

A mai rămas puțin până în noaptea dintre ani când clujenii se vor putea bucura de un show de drone și lumini, în locul clasicelor focuri de artificii | Foto: Facebook, Emil Boc

Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca invită comunitatea clujeană, turiștii și oaspeții orașului să sărbătorim împreună Noul An. Pentru Revelion 2026 a fost pregătit un program cu concerte, confetti, șampanie și, pentru al doilea an consecutiv, un spectacol de drone și lumini.

Programul ultimei zile a anului 2025 va fi deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, care urcă pe scena din Piața Unirii la ora 22.00, urmat de trupa Hara la ora 23.00. La ora 00:00, în Piața Unirii va avea loc un impresionant spectacol de drone și lumini care va marca trecerea în Noul An. Concertele continuă cu Score Band de la 00.15.

,,Sărbătorile sunt despre a fi împreună, iar cel mai frumos cadou rămâne timpul petrecut alături de cei dragi. Vă așteptăm să trăim această trecere în Noul An într-o atmosferă caldă, de sărbătoare’’ a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Evenimentele vor avea loc în cadrul de poveste creat de Târgul de Crăciun Cluj-Napoca, completat de instalațiile luminoase care îmbracă zonele pietonale ale orașului - strada Iuliu Maniu și strada Universității.

Ajunul Anului Nou, 31 decembrie, va fi ultima seară în care clujenii și turiștii se mai pot bucura atât de roata panoramică, cât și de bunătățile din căsuțele târgului: produse autentice tradiționale de la producători locali, turtă dulce, cozonaci, ceai sau vin fiert cu scorțișoară și o gamă largă de produse gastronomice de sezon.

De asemenea, Târgul de Iarnă continuă pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian” până în 15 februarie 2026, unde atracția principală este patinoarul.

