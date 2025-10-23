România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNNR în urma deciziei CCR privind legea pensiilor magistraților

România trebuie să soluționeze urgent reforma pensiilor speciale: termenul limită, fixat pentru 28 noiembrie, nu mai poate fi prelungit. În caz contrar, statul român riscă să piardă 231 de milioane de euro.

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNNR în urma deciziei CCR privind legea pensiilor magistraților

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Data limită pentru reforma pensiilor speciale a fost fixată pentru finalul lunii noiembrie, iar ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, semnalează că în joc sunt peste 230 de milioane de euro, bani din PNRR, pe care România îi poate pierde dacă nu vine cu o soluție în acest sens.

„Mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei”, a declarat Dragoș Pâslaru

Dragoș Pîslaru a fost întrebat, miercuri, la conferința susținută la Palatul Victoria, ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR), după decizia CCR de a respinge reforma pensiilor magistraților.

„Termenul pe care îl știți foarte bine, data limită, este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon, care într-adevăr este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. Așa cum foarte bine ați văzut, voința politică, în ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spațiul public de unii sau de alții, rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de CCR”, a declarat ministrul Proiectelor Europene, potrivit Hotnews.ro

Comisia Europeană a anunțat, pe 25 martie, că a emis o evaluare preliminară pozitivă a jalonului-cheie din cea de-a treia cerere de plată a României în ceea ce privește reducerea regimului fiscal special pentru microîntreprinderi. Pe de altă parte, Comisia a constatat că jalonul 215 („Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”) nu este îndeplinit în această etapă.

Până acum, România a avut trei cereri de plată. Urmează cererea de plată numărul patru, iar ministrul Proiectelor Europene a anunțat că va avea o întâlnire, vineri, la Bruxelles, pentru a discuta depunerea următoarei cereri de plată.

Din cele 28 de miliarde de euro, prevăzute inițial pentru România prin PNRR, țara noastră va primi doar 21,4 miliarde de euro, conform variantei finale aprobate de Comisia Europeană.

Până în prezent, România a încasat 10,72 miliarde euro.

