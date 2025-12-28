Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream continuă și între sărbători. Vezi programul zilei de duminică, 28 decembrie 2025.

Crăciunul a trecut oficial, dar Târgul Winter Dream din Florești continuă și înainte de Revelion.

Distrația continuă la Winter Dream Floreși și între Crăciun și Revelion | Foto: Facebook, Florești Memorabil

Winter Dream Florești 2025 - Târgul de Crăciun din Florești este dedicat întregii comunități.

Astăzi, duminică, 28 decembrie, cetățenii sunt așteptați să se bucure de zilele rămase din 2025 la Winter Dream Florești, în Parcul Poligon.

La Târgul de Crăciun din Florești vă puteți bucura în continuare de de patinoar, roata panoramică și carusel.

Puteți să degustați toate bunătățile de la căsuțe, dar și noutățile de anul acesta: Punch-ul cald de Florești și Apfelstrudelul delicios de Florești by Inu Van.

Winter Dream este locul unde comunitatea se adună și creează amintiri memorabile.

Program Winter Dream Florești, duminică, 28 decemnbrie 2025

10.00 - 17.00 - Colinde

17.00 - 21.00 - Program Artistic

Floreștiul se transformă în tărâmul magic al sărbătorilor alături de familie și prieteni.

