Magistrații de la Curtea de Apel Cluj își vor relua activitatea de la jumătatea săptămânii, după o perioadă de aproape două luni de protest. Decizia a fost anunțată dupe ce CCR a repins reforma pensiilor speciale.

Curtea de Apel Cluj a anunțat reluarea activității magistraților, începând de miercuri, 22 octombrie.

În 26 august 2025, Curtea de Apel Cluj hotăra suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor magistraților.

Magistrații Curții de Apel Cluj își reiau activitatea după o „pauză” de două luni

În urma ședinței Adunării generale a judecătorilor Curții de Apel Cluj de marți, ca urmare a deciziei CCR prin care reforma legii de modificare a pensiilor magistraților a fost respinsă, magistrații clujeni anunță încheierea protestului declanșat la finalul verii și reluarea activității.

„Președintele Curții de Apel Cluj, doamna judecător Dana-Cristina GÓrbovan, i-a informat pe judecătorii prezenți la ședință în legătură cu faptul că, în data de 20 octombrie 2025, prin Decizia nr. 479/2025, pronunțată în dosarul nr. 4008A/2025, Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.

Raportat la această decizie, președintele Curții de Apel Cluj a propus judecătorilor prezenți la dezbateri suspendarea măsurilor dispuse prin Hotărârea nr. 3/2025 adoptată de către Adunarea generală a judecătorilor convocată pentru data de 26 august 2025, cu consecința reluării activității de judecată începând cu data de 22 octombrie 2025”, se arată în informarea publicată marți de Curtea de Apel Cluj.

În continuare, magistrații arată că Justiția nu își mai permite modificări abrupte, succesive și lipsite de orice studii de impact, în condițiile în care corpul magistraților a fost afectat de modificările aduse în ultimii ani, iar atractivitatea profesiei este redusă.

În cadrul dezbaterilor, „judecătorii Curții de Apel Cluj au tras un serios semnal de alarmă” asupra viitorului magistraturii române, avertizând că „un corp al magistraților slăbit, lipsit de componențele legislative ce îi asigură independența reală, pe toate planurile, inclusiv financiară, va fi un corp ce nu va mai avea forța necesară pentru a garanta drepturile și libertățile fiecărui cetățean”, inclusiv în raporturile acestuia cu statul.

Sursa: Curtea de Apel Cluj

„Un judecător dependent de executiv, ce îi modifică statutul după bunul plac, fără a respecta minimul de consultare, respectiv avizul Consiliului Superior al Magistraturii, ce își bazează forța de persuasiune pe campanii agresive inadmisibile la adresa magistraților, va fi un judecător ce nu va mai putea apăra cetățenii în fața nelegalităților sau chiar a abuzurilor comise de diferitele instituții ale statului”, susțin magistrații clujeni.

Hotărârea Curții de Apel Cluj urmează să fie transmisă Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție. În consecință, legea de modificare a pensiilor magistraților a fost respinsă de judecătorii constituționali.

