Louis Munteanu, amendat de CFR Cluj după ce a purtat tricoul rivalei FCSB. Neluțu Varga: „E un gest lipsit de creier”.

Atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu a fost amendat de conducerea clubului din Gruia după ce s-a afișat în tricoul echipei FCSB.

Louis Munteanu, în tricoul echipei FCSB | Facebook, ASC Ivacec Vaslui

Atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu este protagonistul unui nou episod controversat.

Perla din Gruia a fost din nou în atenția tuturor după ce a fost surprins în timp ce purtat tricoul FCSB-ului, rivala CFR-ului la titlu din ultimii ani.

Totul s-a întâmplat în Vaslui, orașul natal al lui Louis Munteanu.

Acolo, atacantul CFR-ului a participat la un meci demonstrativ de fotbal în sală, unde au mai fost prezenți Ovidiu Perianu, Andrei Borza și Marian Aioani.

În imagini, Louis Munteanu este surprins în timp ce poartă un tricou cu FCSB, lucru care l-a făcut pe Ioan Varga să erupă.

Patronul celor de la CFR Cluj a criticat gestul făcut de atacantul de 23 de ani. În plus, acesta a anunțat că Munteanu nu va pleca la FCSB, iar doar un transfer în străinătate va fi posibil.

Au apărut reacții dure din partea conducerii CFR-ului și se pare că gruparea din Gruia a luat deja o decizie în cazul lui Munteanu. Golgheterul SuperLigii din sezonul trecut va fi amendat cu 10% din salariul lunar, notează gsp.ro, citat de digisport.ro, adică 2.100 de euro. Această decizie vine conform regulamentului de ordine interioară a clubului.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Louis Munteanu explică de ce a purtat tricoul FCSB-ului: „A fost un gest uman”

Louis Munteanu a oferit o primă reacție, după ce a purtat tricoul rivalei FCSB cu ocazia unui turneu demonstrativ.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren. Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu, potrivit unei povești postate pe pagina sa de instagram.

