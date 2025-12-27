Zelenski, despre „liniile roșii” ale Ucrainei, înaintea întâlnirii decisive cu Trump: „Garanțiile de securitate să fie puternice și să fim protejați”

„Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale”, anunță președintele ucrainean. Declarația vine în contextul întâlnirii cruciale cu președintele SUA, Donald Trump.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, întâlnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York, septembrie 2025|Foto: president.gov.ua

De altfel, Zelenski a afirmat, sâmbătă, că organizarea unui referendum sau a unor alegeri nu este posibilă în condițiile actuale.

Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va prezenta noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, președintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu își va da „acordul”,

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții”, a declarat Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

Fără aceste garanții, „Ucraina nu poate face niciun pas către pace sau organiza alegeri prezidențiale”, a adăugat președintele ucrainean în condițiile presiunilor exercitate de administrația Trump privind desfășurarea alegerilor.

„Dacă partea americană ridică problema unui referendum sau a alegerilor, acestea nu pot absolut deloc avea loc în condițiile în care trăim astăzi — în special în ceea ce privește atacurile aeriene”, a declarat Zelenski, adăugând că este „pregătit politic” pentru alegeri.

Înainte de întâlnirea cu Trump, Zelenski va face o escală în Canada pentru a se întâlni cu prim-ministrul canadian Mark Carney și pentru a organiza o întâlnire online cu liderii europeni. Zelenski le va prezenta aliaților propunerea sa de pace în 20 de puncte, o versiune revizuită a unui plan în 28 de puncte elaborat în noiembrie de negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Întâlnirea cu Trump va avea loc la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago, la ora 15:00 EST sau la ora 22:00, ora Kievului, pe 28 decembrie.

„Cel mai important lucru - dacă luăm vreo măsură - este ca garanțiile de securitate să fie puternice și să fim protejați”, a spus Zelenski.

Comentariile sale vin imediat după un alt atac susținut lansat de Rusia asupra Ucrainei în dimineața zilei de 27 decembrie. Atacul, care a durat 10 ore, a vizat în principal Kievul, rănind zeci de persoane și ucigând cel puțin o persoană în capitală.

Decizia finală în cazul negocierilor îi aparține lui Trump, iar Zelenski a spus că încă nu este clar ce este dispus liderul american să ofere Ucrainei. Zelenski a remarcat că, deși relația Kievului cu administrația Trump s-a îmbunătățit, relația Washingtonului cu Moscova este „complicată”.

Trump l-a avertizat, vineri, pe omologul său ucrainean că Ucraina nu poate miza pe un acord care să nu fie girat de Casa Albă.

