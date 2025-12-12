Andrei Cordea, one-man-show în Gruia! Extrema marchează toate golurile CFR-ului în meciul cu Csikszereda

CFR Cluj a câștigat fără mari probleme meciul cu Csikszereda, scor 3-1, la primul meci pentru Daniel Pancu ca antrenor principal cu acte în regulă.

Andrei Cordea a semnat în această vară cu CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a câștigat vineri seară duelul cu Csikszereda, scor 3-1, și ajunge la 23 de puncte în campionat.

Ardelenii rămân pe poziția #11 în Superligă, la cinci puncte distanță în acest moment de UTA Arad, ocupanta ultimului loc de play-off.

Jucătorii antrenați de Daniel Pancu au deschis scorul în minutul 6, prin Andrei Cordea. Mijlocașul a înscris cu un șut de la marginea careului care l-a surprins pe Pap, apoi tot el a majorat diferența în debutul actului secund, când a scăpat singur cu goalkeeperul oaspeților.

Csikszereda a redus din diferență prin Bodo, în minutul 72, însă ultimul cuvânt al partidei i-a aparținut tot lui Cordea.

Fotbalistul transferat vara trecută de la Al-Taee a înschis tabela în prelungirile partidei, când a transformat lovitura de pedeapsă obținută de Lorenzo Biliboc.

Duelul contra echipei antrenate de Robert Ilyes a fost ultimul pentru CFR pe teren propriu în acest sezon. În ultima etapă, fosta campioană va da piept cu FC Botoșani, revelația acestui sezon și ocupanta locului secund în Superligă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: